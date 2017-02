Bis 2021 soll das Museum der Moderne auf dem Kulturforum entstehen – zwischen Philharmonie und Neuer Nationalgalerie, und ziemlich dicht an der Matthäikirche. Das weckt böse Erinnerungen an einen anderen Fall in Berlin-Mitte. Von Sabrina Wendling

Das Museum der Moderne soll bis 2021 zwischen der Berliner Philharmonie und der Neuen Nationalgalerie entstehen. Der Siegerentwurf stammt von dem Schweizer Architekturbüro Herzog & Meuron , nach dessen Entwürfen auch die Elbphilharmonie in Hamburg und die Allianz Arena in München gebaut wurden.

Sogar der Kultursenator Klaus Lederer sieht in seiner schriftlichen Antwort Luft nach oben. Er wünscht sich insgesamt mehr Einfluss für den Denkmalschutz in der Stadt.

Jörg Antoine hatte sich in der Angelegenheit mehr Unterstützung vom Landesdenkmalamt gewünscht. Zumal das Amt jetzt mit der neuen Regierung nicht mehr zur Bauverwaltung, sondern zum Kultursenator gehört. Theoretisch sei das eine kleine Revolution, derzeit sei die aber noch nicht zu spüren, sagt Antoine: "Das Landesdenkmalamt war an den Gesprächen beteiligt, aber die wesentlichen Forderungen im Hinblick auf die Denkmalschutzumgebung mussten wir schon selbst einbringen."

Senatsbaudirektorin Regula Lüscher betont, man habe sehr wohl aus der Friedrichswerderschen Kirche gelernt. Insbesondere die Stiftung Preußischer Kulturbesitz habe sich als Bauherrin von vornherein bemüht, Schäden bei den Gründungsarbeiten auszuschließen: "Die wichtigste Änderung war, dass der Bauherr schon im Vorfeld der Wettbewerbsausschreibung ein ingenieurtechnisches Gutachten erarbeiten ließ. Das war die Grundlage für die Teams, die entworfen haben, und das ist dann auch die Grundlage für den Bebauungsplan.

Mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist eben auch kein Privatinvestor im Luxussegment am Werk, sondern eine Bauherrin, die selbst unter den Schäden an der Friedrichswerderschen Kirche gelitten hat. Denn der Stiftung brach damals ihre Ausstellungsfläche in der Kirche weg. Aus Sicht der Landeskirche wurde Eigentum zerstört. Es sind also mindestens zwei Beteiligte, die alle Hebel in Bewegung setzen, um ein neues Denkmaldrama in Berlin zu verhindern.