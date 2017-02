Ordnungsamt schließt Club 'N3' in Berlin-Mitte

Ohne Gaststättenerlaubnis kein Clubbetrieb: Was einfach klingt, hat im Fall des Clubs "N3" für ein monatelanges Verfahren gesorgt. In der Nacht auf Sonntag machte das Gewerbeamt den Club in der Oranienburger Straße nahe den Hackeschen Höfen endgültig dicht.