Der deutsche Film "Toni Erdmann" ist bei der Oscar-Verleihung leer ausgegangen. Der Preis für den besten fremdsprachigen Film wurde am Sonntagabend (Ortszeit) in Hollywood stattdessen an das Beziehungsdrama "The Salesman" des iranischen Regisseurs Asghar Farhadi verliehen.

Die tragikomische Vater-Tochter-Geschichte der Berliner Regisseurin Maren Ade ist international ein großer Erfolg und gewann fünf europäische Filmpreise, deshalb waren die deutschen Oscar-Hoffnungen groß. Erst kurz vor der Oscar-Gala war "Toni Erdmann" in den USA mit dem Independent Spirit Award als bester internationaler Film ausgezeichnet worden. Mit diesem Preis werden Produktionen mit geringem Budget geehrt.

Bei Maren Ade dürfte sich die Enttäuschung dennoch in Grenzen halten. Die 40-Jährige hatte vor Beginn der Gala auf dem roten Teppich erzählt, dass sie sich schon vor der Oscar-Verleihung als Gewinnerin sehe. Die Filmakademie mache es mit den zahlreichen Veranstaltungen schon im Vorfeld so toll, dass man "sich wie ein Gewinner fühlt".