Musiklegende Gerrit Meijer erleidet Herzinfarkt - Gitarrist der Berliner Punk-Band PVC gestorben

18.02.17 | 14:58 Uhr

Die Ramones hatten Schuld, dass West-Berlin seine erste Punk-Band bekam. Ihre Platte aus dem Jahr 1976 inspirierte vier Männer zur Gründung von PVC, die den Punk erst nach Kreuzberg brachte. Jetzt ist Gitarrist Gerrit Meijer an einem Herzinfarkt gestorben.

PVC aus West-Berlin war die erste Punk-Band. Ihre Titel "Wall City Rock" und "Berlin By Night" gehören zum Soundtrack der Stadt in den 70ern. Der Gitarrist der Band, Gerrit Meijer, ist in der Nacht zu Samstag mit 69 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben, wie Radioeins vom rbb auf Twitter vermeldet hat. Er lebte zuletzt gesund: kein Alkohol und keine Zigaretten. Punk war für ihn eine schöne Erinnerung an alte Zeiten. Die Glorifizierung war für ihn kleingeistig und zeugte von einem "Mangel an Phantasie", sagte er im Gespräch mit Radioeins im vergangenen Jahr anlässlich des Thementags "40 Jahre Punk". Wenn Punk wenigstens mit neuen Inhalten verbunden gewesen wäre, hätte er das ja noch verstehen können. "Aber es ist ja immer: 'Scheiß-Bullen und Scheiß-Staat'. Ist doch immer dasselbe", sagte er weiter.



Kurze Songs ohne Soli

Dennoch hat Punk sein Leben verändert. Als Sohn eines Holländers und einer Deutschen wächst er in Neukölln auf. Über Umwege findet er zum Punk. Damals jobbt er als Lagerarbeiter. Im Februar 1976 berichtet der "New Musical Express" (NME) über die New Yorker Szene und Punk. Gerrit liest von kurzen Songs ohne Soli. "Ohne Soli, das konnte ich damals auch", erinnert sich Meijer. "Wenn die auftreten und noch nicht mal virtuos sind, dann muss es doch möglich sein, das auch zu machen", denkt er sich. Im Juni desselben Jahres bringt ihm ein Freund die Debüt-Platte der Ramones vorbei. "Nach dem ich die gehört hatte, dachte ich: 'Was ist denn mit meinen anderen Platten? Kann ich die jetzt alle wegschmeißen'?". Die Musik habe so reingeknallt. Er hört sie immer und immer wieder und muss sich die Platte nachkaufen, weil sie so "runtergenudelt" ist.



Ersten Plattenvertrag aus Blödheit abgelehnt

Zur Bandgründung von PVC kommt es dennoch erst ein Jahr später. Die vier Mitglieder sind alle am 25. Februar 1977 beim ersten Punk-Konzert im Kant-Kino. Es spielen die Vibrators. Knut ist Modedesigner, Jürgen Heiratsvermittler, Raymond, der jüngste, geht noch zur Schule. Knut versucht mitzuschneiden, aber sein Kassettenrekorder versagt. Raymond schneidet auch mit und wird ihm später sein Tape überspielen. Eine Woche danach lernt ein Freund von Gerrit den späteren Sänger Knut im ersten Indie-Plattenladen im Kudamm-Karree kennen. Sie sprechen über eine Bandgründung und dann kommt Gerrit ins Spiel. Ein paar Monate später erscheint der erste Artikel im Stadtmagazin "Tip" und im Dezember 1977 wird ihnen sogar schon ein Plattendeal angeboten. "Wir haben den abgelehnt aus purer Blödheit", so Meijer. Angeblich will Knut nicht auf Tour gehen.



PVC spielt am Eröffnungsabend im SO36

Schließlich tingeln sie doch durch die Stadt, sind sie doch zunächst auch allein auf weiter Flur. "Außer uns gab es fast ein ganzes Jahr gar keine andere Punkband." Sie spielen 1977 als erste im "Punkhouse" am Lehniner Platz. Nachts treiben sie sich in Charlottenburg herum. Der Song "Berlin by Night" wird zu ihrem Markenzeichen. 1978 zieht der Punk nach Kreuzberg. In der Oranienstraße macht das "SO36" auf. Am Eröffnungsabend spielt PVC. Kreuzberg ist damals überhaupt nicht angesagt. "Da waren ein paar alte Anarcho-Hippies." Die "SO36"-Macher haben eben dort die Räume gefunden. Sie hätten auch in Rudow oder Charlottenburg sein können. Purer Zufall. "Durch diesen Laden wurde Kreuzberg erst hip".

Dampf ablassen nicht merh zeitgemäß

Mit PVC geht es 1979 schon zu Ende. Gerrit jobbt und versucht sein Glück mit anderen Bands. Fast zehn Jahre nach der Auflösung ruft er die Originalbesetzung wieder zusammen. Doch 1990 stirbt der an Aids erkrankte Knut Schaller, bald danach ist endgültig Schluss. Im vergangenen Jahr hat Meijer seine Biografie veröffentlicht: "Berlin, Punk, PVC". Er erzählt darin ohne Nostalgie von einer längst vergangenen Zeit. Punk hält er nicht mehr für zeitgemäß. Damals sei alles so gemütlich gewesen. Da hätte man schon mal ein bisschen Dampf machen müssen. In Zeiten von IS und Terror sei die Aufgabe von Kunst aber eine andere, sagte er. "Die sollte eher beschwichtigend sein, man sollte nicht noch Hassparolen ausstreuen und Öl ins Feuer gießen". Gerrit Meijer ist nun als dritter der vier PVC-Bandmitglieder gestorben.