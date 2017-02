Der Berliner Buchhändler Robert Kiepert ist tot. Das meldet die "Berliner Zeitung" am Freitag. Der 88-Jährige, der bis zuletzt an vier Tagen in der Woche in den Geschäftsräumen seiner Versandbuchhandlung erschienen sei, soll bereits am vergangenen Montag im Bürosessel bei der Arbeit verstorben sein.

Das Unternehmen Kiepert war ab 1912 in Berlin als eine der bedeutendsten Buchhandlungen in Berlin präsent, bis das Familienunternehmen 2002 Konkurs anmeldete. Die Geschäfte befanden sich in Universitätsnähe, Kieperts Haupt-Buchhandlung etwa direkt neben der Technischen Universität Berlin und der Universität der Künste.

Die Buchhandlung, die sich über mehrere Stockwerke im Charlottenburger Haus Hardenberg erstreckte, schloss nach der Insolvenz im Jahr 2002. Danach war die Buchhandlung Lehmanns in das modernisierte Haus am Ernst-Reuter-Platz eingezogen. 2013 zog jedoch auch Lehmanns aus dem Haus aus.