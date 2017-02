Carsten "Beathoven" Mohren, Keyboarder der Band Rockhaus, ist tot. Rockhaus-Manager Falco Richter sagte Dienstag, dass er mit 54 Jahren in einer Berliner Klinik gestorben sei. Die "Bild"-Zeitung berichtete in ihrer Online-Ausgabe, dass sich viele Ostrocker dort noch von ihm verabschiedet hätten. "Wir vermissen ihn und werden in unseren Herzen einen Platz freihalten", schreibt etwa sein Ziehvater und Puhdys-Gründungsmitglied Dieter Hertrampf auf Facebook. "Es war mir eine Ehre mit ihm auf einer Bühne gestanden zu haben", so der ehemalige Puhdys-Gitarrist. Mit ihm hatte Mohren im Januar seinen letzten Auftritt.