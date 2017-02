Das Schloss Babelsberg ist außen komplett saniert. Das hat die Stiftung preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg am Donnerstag in Potsdam mitgeteilt. Besucher können ab Ende April die noch unfertigen Räume besichtigen. Unter dem Thema "Pückler. Babelsberg. Der grüne Fürst und die Kaiserin" wird ab dem 29. April ein Blick in ein Kapitel faszinierende Gartengeschichte gewährt.

Dass Berlin reich an UNESCO-Welterbestätten ist, steht in jedem Reiseführer; der Welterbe-Tag am Sonntag erinnert wieder daran. Aber wie werben die Stätten mit dem weltweit begehrten Siegel? Auf der Museumsinsel ein bisschen, in der Carl-Legien-Siedlung gar nicht. Von Sarah Mühlberger

Die Stiftung zog am Donnerstag Bilanz im Rahmen des noch laufenden "Masterplan Preußische Schlösser und Gärten". Der Bund sowie die beiden Länder Berlin und Brandenburg hatten in einem Sonderinvestitionsprogramm von 2008 bis 2017 155 Millionen Euro bereitgestellt, um Unesco-Weltkulturerbe-Stätten in Berlin und Brandenburg vor dem Verfall zu retten. Davon stünden nun noch 25 Millionen Euro bereit, berichtete Hartmut Dorgerloh, Generaldirektor der Stiftung. Bis Ende des Jahres sollen die begonnenen Projekte abgeschlossen sein.

Derzeit laufen noch einzelne Sanierungsprojekte am Neuen Palais in Potsdam - hier wurde insgesamt viel Geld investiert. Auch im Theater in dem Palais wird weiter gebaut - eine Wiedereröffnung wird für kommendes Jahr angepeilt. Geld aus dem Masterplan dient auch zum Bau eine Zentralen Kunstdepots in Potsdam, das Ende des Jahres öffnen soll.

Abgeschlossen wurden hingegen bereits Arbeiten am Marmorpalais, am Schloss Cecilienhof oder am Schloss Charlottenburg.