Street-Art-Künstler stellen seit dieser Woche in Berlin-Schöneberg ihre Werke aus. Die Schau des Projekts "Urban Nation" soll die Geschichte der deutschen Street Art zeigen. Dafür sind die Werke von 16 Künstlern in den Räumen des Projekts in der Bülowstraße sowie an den Fassaden der umliegenden Gebäude zu sehen. In der Schau "Radius" - die knapp zwei Monate dauert - sind neben klassischen Graffiti auch Konzept-Kunstwerke zu sehen.

Ab dem Herbst sollen Street-Art-Werke in Berlin ein dauerhaftes Zuhause bekommen: Im September will "Urban Nation" das "Museum für Contemporary Art" eröffnen. Dort soll Street- und Urban-Art aus der ganzen Welt zu sehen sein. Ein klassisches Museum soll es allerdings nicht werden, sagt die deutsch-amerikanische Galeristin Yasha Young, die sowohl das "Urban Nations"-Projekt als auch das Museum leitet. Für das Projekt holte sie bereits 190 internationale und einheimische Street-Art-Künstler nach Berlin, wo sie sich sich an ausgewählten Berliner Hauswänden verwirklichen konnten. "Klar, wir wollen auch archivieren, aber vor allem aktiv gestalten", sagte sie nun zum neu entstehenden Museum. So soll auch die Nachbarschaft in Schöneberg weiterhin verschönert werden. Das Haus ist auch als Plattform für Debatten, Forschungen und die Förderung junger Künstler gedacht. Im vergangenen Frühsommer begannen die Bauarbeiten für das "Museum für Contemporary Art" in der Bülowstraße 7.