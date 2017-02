Hier werden an TBC erkrankte Männer und Frauen untergebracht, die in den Berliner Hinterhöfen nicht genug Luft und Licht bekommen. Später beherrbergt das Gelände das größte Krankenhaus für sowjetische bzw. russische Soldaten im Ausland.

Im März 2015 stand fest, dass ein Teil der Dreharbeiten zum Film in den Heilstätten stattfinden sollte. Mehrere Monate lang arbeiteten die Babelsberger Kulissenbauer in den verfallenen Gebäuden, um für den Film das Interieur eines abgelegenen luxuriösen Schweizer Spa-Hotels entstehen zu lassen.

Hauptfigur des Horrorfilms ist ein amerikanischer Angestellter, der seinen verschollenen Chef nach Hause holen soll. In dem Wellness-Ressort, in dem der Boss zuletzt gesehen wurde, kommt er einem bösen Geheimnis auf die Spur. "A Cure for Wellness" startet am Donnerstag in den Kinos.