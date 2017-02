Video: rbb Aktuell | 22.01.2017 | Christian Tietze

Lesung in Berlin - T.C. Boyle über Terranauten, Twitter und Trump

22.02.17 | 23:04 Uhr

Mit "Die Terranauten" hat T.C. Boyle jüngst sein 27. Buch veröffentlicht. Am Mittwoch präsentierte er es in Berlin seinem treuen Publikum. Doch während der ausverkauften Buchvorstellung im Großen Sendesaal des rbb ging es nicht nur um seinen Roman, sondern auch um die große Politik. Von Thomas Blecha



Es wirkt wie ein kleines Déjà-vu: Als T.C. Boyle am Mittwochabend die Bühne des rbb-Sendesaals betritt, wird er euphorisch von seinen Fans begrüßt. Vor fast genau zwei Jahren stand er da schon einmal - bei der Premiere seines Romans "Hart auf hart". Unverändert lässig, in seinem schwarzen Jacket und immer schon den nächsten Gag auf den Lippen, sagt Boyle als der Applaus langsam abklingt: "Sie geben mir das Gefühl, dass ich den Rock'n'Roll niemals hätte aufgeben sollen."



Doch was folgt, ist kein wilder Rock 'n'Roll, sondern eine unterhaltsame Stunde Buchbesprechung für seine treuen Leser. Denn Boyle ist hierzulande seit Jahrzehnten ein Bestsellerautor, der vor allem in Deutschland eine große Fangemeinde besitzt. Und dieser gibt er an diesem Abend brav ein paar verschmitzte Anekdoten zum Besten: Er würde seiner Frau Karen immer vorlesen, was er an einem Tag geschrieben habe - nicht um ihre Meinung zu erfahren, sondern um selbst den Rhythmus seiner geschriebenen Zeilen zu hören.



Außerdem höre er immer Musik beim Schreiben, etwa Jazz oder auch Mozart-Requien. Rockmusik wäre eher kontraproduktiv, sagt Boyle. "Früher als meine Kinder noch kleiner waren, habe ich in unserem kleinen Haus am Bettende zwei gigantische Lautsprecher installiert. Ich drehte die Musik auf und musste so nicht mehr hören, was im Haus vorging", erzählt Boyle und erntet weitere Lacher.



Das Ende steht schon fest

Radioeins-Moderator Thomas Böhm lenkt Boyle jedoch stets zurück von den Anekdoten zum eigentlichen Kern des Gesprächs: seinem neuen Roman "Die Terranauten". Darin geht es um acht Menschen, die in der Wüste Arizonas für zwei Jahre in ein riesiges Terrarium einsperrt werden und sich gegenseitig einige Schwierigkeiten bereiten. "Das ist unglaublich sexy: vier Männer und vier Frauen, eingesperrt für zwei Jahre in dieser Ecosphäre. Was werden sie wohl tun?", beschreibt Boyle den Reiz für diese Geschichte.



Wie vor zwei Jahren ist der Große Sendesaal des rbb am Mittwoch bei T.C. Boyle ausverkauft.

Wie schon in einigen Vorgängerromanen, etwa "Hart auf hart" oder seinem bekanntesten Buch "World's End", bedient sich Boyle einer wahren Begebenheit. Denn die Geschichte basiert auf dem "Biosphäre"-Experiment Anfang der 1990er Jahre, als vier Männer und vier Frauen unter einer künstlichen Glaskuppel eingeschlossen wurden. Das Experiment scheiterte.



Auch bei Boyle halten die Probanden keine zwei Jahre durch. Doch Boyle geht es nicht darum, dass der Leser das Ende der Geschichte bereits kennt. Er widmet sich seinem Lieblingsthema Umwelt und will klarmachen, dass der Mensch in diesen komplexen Ökosystemen stets nur Unheil anrichtet.

Boyle will kein politischer Autor sein

Das Stichwort Unheil führt das Gespräch zwangsweise zur "T-Frage", die sich wohl alle US-Autoren bei einem Deutschlandbesuch momentan gefallen lassen müssen. Doch gefragt nach dem neuen US-Präsidenten Donald Trump fragt Boyle den Moderator erstaunt zurück: "Willst du mir sagen, dass Hillary die Wahl verloren hat? Das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte." Man merkt dem 68-Jährigen an, dass er nicht viel Lust verspürt, über Trump zu debattieren. Boyle sagt, er sei kein politischer Autor, auch wenn er über politische Themen schreibe. Und so wiederholt er einen Witz, den er etwa auf seiner Kölner Lesung bereits zum Besten gab: "Ich vermute, dass die Aliens vom orangenen Planeten bald kommen und Trump dort hin zurückbringen, wo er her kommt", so Boyle.



Was Trump und Boyle gemeinsam haben

Was Boyle, der in den vergangenen Jahren stets die Demokraten unterstützt hat, mit dem Republikaner Trump allerdings verbindet, ist die Liebe zu Twitter. Denn Boyle nutzt den Nachrichtendienst ähnlich exzessiv wie der Präsident. "Mein Verleger hatte mir vorgeschlagen zu twittern. Es ist ein unglaublicher Spaß und ich nutze es als eine Art künsterlische Performance", sagt Boyle. Anderen Nutzern zu folgen interessiere ihn überhaupt nicht - er postet lieber seine Fotos. Auch sollten seine Fans nicht erwarten, tiefe Gedanken in seinen Tweets zu finden. Die steckten nur in seinen Büchern.