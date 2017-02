Berliner Kandidaten fürs Theatertreffen - Pfusch ist Trumpf

01.02.17 | 17:21 Uhr

Am 7. Februar gibt die Jury des Berliner Theatertreffens bekannt, welche zehn Stücke sie dieses Jahr auserwählt. Fabian Wallmeier spekuliert, welche Inszenierungen aus Berlin eingeladen werden könnten – besonders gute Chancen hat eine Abschiedsvorstellung.

Zehn Klaviere stehen vorn am Bühnenrand. Gleich verschwinden sie im Boden, erst nach einiger Zeit kommen sie wieder zum Einsatz - dann aber so richtig: Wahnsinnig grinsende Halb-Zombies, die vorher aus einer riesigen Röhre auf die Bühne gepurzelt sind, malträtieren die Tasten im Stakkato. Erst nach und nach geben sich Strukturen zu erkennen. Und immer wenn man glaubt, der Irrsinn ist vorbei, geht der ohrenbetäubende Lärm wieder los. "Pfusch" ist ein Stück von Herbert Fritsch - und was für eins. Die Abschiedsvorstellung des Gaga-Virtuosen an der Berliner Volksbühne, zeigt noch einmal, was für eine ganz eigene Theaterwelt er sich erschaffen hat: fast ohne Worte, mit irrem Slapstick und perfektem Timing. Ganz am Ende wird es dieses Mal sogar rührend: Wenn alle Figuren einzeln nach vorn treten und "Tschüß" sagen – und dann der eiserne Vorhang im Schlussapplaus runterkracht und einfach unten bleibt.

Cowboys brillieren in der Kunst des höchsten Blödsinns

Trotz der etwas vorhersehbaren Nummer mit einer Art Bällchenbad-Swimmingpool in der zweiten Hälfte gehört "Pfusch" zu Fritschs besten Inszenierungen. Es wäre schon eine gewaltige Überraschung, wenn sie nicht zum diesjährigen Theatertreffen eingeladen würde – wo Fritsch im Übrigen mit dem Theaterpreis 2017 ausgezeichnet wird. Doch die Volksbühne hat, wenige Monate vor dem Ende der Ära Castorf, noch eine weitere Abschiedsrevue auf dem Spielplan - auch die wäre eine Einladung wert: Der erste Teil von René Polleschs "Volksbühnen-Diskurs". Martin Wuttke, Trystan Pütter und Milan Peschel treten als Cowboys auf und werfen sich in den typischen, anspielungsreichen Pollesch-Schleifen gegenseitig höheren bis höchsten Blödsinn an die Köpfe; es ist ein herausragender Theaterabend. Möglich ist auch, dass die letzte Volksbühnen-Arbeit Christoph Marthalers (bislang 14 Mal eingeladen) "Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter" vom Theatertreffen geehrt wird – aber richtig wäre es nicht: Dafür wirkt dieser wehmütige Abend zu zäh, zu selbstgefällig, zu wenig substanziell - ganz im Gegensatz zu Polleschs (vier Einladungen) und Fritschs (sechs Einladungen) Farewell-Inszenierungen.

BE könnte mit Wilsons Abschiedsinszenierung vertreten sein

Das zweite Berliner Theater, das sich auf einen Intendanzwechsel vorbereitet, ist das Berliner Ensemble. Und das hat in den vergangenen Jahren weniger durch herausragende Inszenierungen von sich reden gemacht, als durch die galligen Einwürfe seines Langzeit-Intendanten Claus Peymann. Zum Theatertreffen war es zuletzt vor 16 Jahren eingeladen, mit einer "Richard II."-Inszenierung des Hausherrn. Dieses Mal könnte es wieder so weit sein: Becketts "Endspiel" wird unter der Leitung des Langzeit-BE-Gastregisseurs Robert Wilson zu einem überraschend einnehmenden Theaterabend. Nichts daran ist innovativ, aber Wilson ringt seinem altbekannten Licht- und Schatten-Spiel, seinen überzeichneten Figuren, an manchen Stellen noch einige erstaunlich verstörende Momente ab. Als Würdigung des pointierten Finales von Wilsons langjährigem Wirken am BE ginge eine Einladung zum Theatertreffen absolut in Ordnung.

Hartmann führt souveränes Ensemble in "Professor Bernhardi" an

Die andere seit Jahren vom Theatertreffen geschmähte große Berliner Bühne hat zwei Inszenierungen im Angebot, die den Fluch brechen könnten: An der Schaubühne brachte der Intendant Thomas Ostermeier im Dezember eine behutsam in die Gegenwart verlegte Fassung von Arthur Schnitzlers "Professor Bernhardi" heraus.

Behutsam und aktuell: Thomas Ostermeiers Adaption von "Professor Bernhardi" an der Schaubühne. Jörg Hartmann (Mitte) spielt den Titelhelden grandios.

Auf einer karg eingerichteten Bühne schnurrt das Lehrstück über Populismus und Antisemitismus perfekt vor sich hin, getragen von einem durchweg souveränen Ensemble - mit dem präzise zurückgenommenen Jörg Hartmann an der Spitze. Als zweite Inszenierung käme der konzentrierte und berührende Abschluss von Milo Raus Europa-Trilogie in Frage: "Empire", eine in Zürich uraufgeführte internationale Koproduktion, in der Schauspieler aus Griechenland, Syrien und Rumänien von ihren Flucht-, Vertreibungs- und Foltererfahrungen erzählen.

Gorki hat dieses Mal schlechtere Chancen

Und was ist mit dem zweiten "Theater des Jahres" neben der Volksbühne? Das Maxim-Gorki-Theater hat sich zwar fest etabliert als ein Ort der Diskussion, der Veränderung, der politischen Positionierung; es hat Aufsehen erregt mit der Aktion "Flüchtlinge fressen" des "Zentrum für politische Schönheit" – aber anders als in den vergangenen Jahren ragten dieses Mal kaum einzelne Theater-Inszenierungen heraus. Der Gorki-untypisch unnahbare Türkei-Abend "Love It or Leave It!" beginnt mit einer großartigen, mehr als 20 Minuten langen, wortlosen Zumutung. Bei den meisten Kritikern fiel er durch. Am ehesten käme noch "Stören" von Suna Gürler in Frage, eine enorm kraftvolle feministische Anklage und Selbstbehauptung. Sechs Laiendarstellerinnen schreien sich aus dem Leib, welchen großen und kleinen sexistischen Zumutungen sie ausgesetzt waren und sind.

Mehr im Netz Berliner Festspiele - Das Theatertreffen Das 54. Theatertreffen wird vom 5. bis 21. Mai 2017 in Berlin gefeiert. Mit einer Einladung zu dem traditionsreichen Festival sollen die zehn herausragendsten Inszenierungen im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet werden. Auf der Homepage finden Sie alle Infos zu den Spielorten - und ab dem 7. Februar die eingeladenen Stücke.

Ob aber die Theatertreffen-Jury wirklich ein Herz für politisches Laientheater hat? Nicht ausgeschlossen, nicht zuletzt, weil sie dieses Mal in stark verjüngter Zusammensetzung zusammenkommt. Weniger wahrscheinlich ist dagegen, dass die Gorki-Hausregisseurin Yael Ronen zum dritten Mal in Folge eingeladen wird. Mit ihrer neuesten Biographien-Erkundung "Denial" konnte sie nicht durchgängig überzeugen.

Ausgezeichneter Max-Frisch-Abend im Deutschen Theater

Ganz erstaunlich ist dagegen, was für einen Lauf das Deutsche Theater in den vergangenen zwölf Monaten hatte. Nicht jede der üblich vielen neuen Inszenierungen wurde zum Treffer - aber die wagemutigen, überraschenden, spannenden Abende waren in der Schumannstraße doch deutlich in der Mehrzahl. Die Auftaktinszenierung der aktuellen Spielzeit etwa, "Der Mensch erscheint im Holozän" nach Max Frisch, hätte eine Einladung zum Theatertreffen unbedingt verdient. Der Regisseur Thom Luz zeigt darin sehr leise und bildstark, unausbuchstabiert und deutungsoffen das langsame Verschwimmen und Verschwinden der Erinnerung. Ulrich Matthes zeigt in der Hauptrolle einen Auftritt, der seine große Stärke gerade aus der Zurückgenommenheit zieht. Thom Luz hat dem Vernehmen nach auch an anderen Bühnen im deutschsprachigen Raum Taugliches fürs Theatertreffen inszeniert – aber es wäre ausgesprochen schade, wenn sein phänomenaler, behutsamer Berliner Frisch-Abend missachtet würde.

Sebastian Hartmann wirbelt "Berlin Alexanderplatz" am Deutschen Theater gehörig durcheinander - und trifft den Kern des Romans genau.

Theater aus dem ganzen deutschsprachigen Raum kommen in Frage

Sebastian Hartmanns "Berlin Alexanderplatz" ist ebenfalls erstklassiges Theatertreffen-Material. Seine Bühnen-Adaption von Alfred Döblins Klassiker ordnet den Text neu und dringt mühelos zum düsteren Kern des Romans vor. Exzellent gespielt ist das auch, vor allem von Andreas Döhler als eine von mehreren Inkarnationen der Hauptfigur Franz Biberkopf. In Frage käme aber auch Stefan Puchers "Marat/Sade", als Variété-Show mit Conferencier und Puppen inszeniert. Oder Anne Lenks intime und hervorragend gespielte Fassung des Films "Das Fest" in den Kammerspielen. Die Zuschauer werden darin zum Teil der Festgesellschaft. Die Zahl der Einladungen zum Theatertreffen ist allerdings begrenzt: Jedes Jahr werden genau zehn verschickt, sie richten sich an Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum. Berliner Häuser waren in jüngster Zeit jeweils ein- bis dreimal vertreten. Dass es in diesem Jahr mehr werden, ist nicht allzu wahrscheinlich. Welche drei Inszenierungen haben also die besten Chancen? Wir legen uns fest: "Pfusch" von der Volksbühne, "Berlin Alexanderplatz" vom Deutschen Theater und "Professor Bernhardi" von der Schaubühne. Wetten?