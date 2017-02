"Der Schimmelreiter" von Theodor Storm, Regie Johan Simons (Thalia Theater Hamburg)



"Pfusch" von Herbert Fritsch, Regie Herbert Fritsch (Volksbühne Berlin)



"89/90" nach dem Roman von Peter Richter, Regie Claudia Bauer (Schauspiel Leipzig)



"Die Borderline Prozession - Ein Loop um das, was uns trennt" von Kay Voges, Dirk Baumann und Alexander Kerlin, Regie Kay Voges (Schauspiel Dortmund)



"Die Räuber" von Friedrich Schiller, Regie Ulrich Rasche (Residenztheater, München)



"Traurige Zauberer" von Thom Luz, Regie Thom Luz (Staatstheater Mainz)



"Die Vernichtung" von Ersan Mondtag und Olga Bach, Regie Ersan Mondtag (Konzert Theater Bern)



"Drei Schwestern" von Simon Stone nach Anton Tschechow, Regie Simon Stone (Theater Basel)



"Five Easy Pieces" von Milo Rau, Regie Milo Rau (Eine Produktion des International Institute of Political Murder und CAMPO Gent - in Koproduktion mit Sophiensaele Berlin, Kunstenfestivaldesarts Brussels 2016, Münchner Kammerspiele, La Bâtie - Festival de Genève, Kaserne Basel, Gessnerallee Zürich, Singapore International Festival of Arts (SIFA), SICK! Festival UK, Le phénix scène nationale Valenciennes pôle européen de création)



"Real Magic" von Forced Entertainment, Konzept und Regie Forced Entertainment. Künstlerische Leitung Tim Etchells (In Koproduktion mit PACT Zollverein, Essen, HAU Hebbel am Ufer Berlin,

Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt,Tanzquartier Wien, ACCA Attenborough Centre for the Creative Arts, University of Sussex, Spalding Gray Consortium - On the Boards, Seattle, PS122 NYC, Walker Art Center Minneapolis, Warhol Museum Pittsburgh)