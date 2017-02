Der Zuschauer Berlin Dienstag, 14.02.2017 | 08:25 Uhr

Es ist und bleibt mir vollkommen schleierhaft, warum dieser Film so viele Auszeichnungen erhält. Nach dem Kinobesuch ließ mich dieser Film vollkommen ratlos zurück. Es handelt sich um eine Aneinanderreihung ganz lustiger Szenen, aber was der Film insgesamt aussagen soll, bleibt mir vollkommen schleierhaft. Schließlich ändert sich im Leben der Protagonistin nicht wirklich etwas, sie bleibt auf ihrem (Irr-)Weg. Versöhnlicher wäre ich aus dem Kino gegangen, wenn es am Ende einen Zeitsprung gegeben hätte und man dann gesehen hätte, wie sie mit Mann und Kind einen kleinen Laden in Aachen betreibt. Aber so war das nicht wirklich befriedigend.



Andere Leute, die den Film gesehen haben, kommen zu noch negativeren Urteilen. Nun frage ich mich: Warum ticken Jurys so vollkommen anders als Normalzuschauer?