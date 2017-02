In der Waldsiedlung Wandlitz logierten die Bonzen des SED-Regimes - mit Schwimmbad, Tennisplatz und eigenem Intershop. Ab Juni sollen die ehemaligen Wohnhäuser von Ulbricht, Honecker und Co. unter Denkmalschutz gestellt werden.

Die Wohnsiedlung der früheren SED-Parteiführung in Wandlitz (Barnim) steht ab Juni unter Denkmalschutz. Das kündigte Landeskonservator Thomas Drachenberg am Donnerstag in Berlin an. Der Denkmalschutz wird nach Angaben von Drachenberg mit städtebaulichen Ansätzen begründet. Einst hatte die Behörde den Denkmalschutz-Status für das Areal abgelehnt. Das Gebäude-Ensemble weise keine architektonischen Besonderheiten auf, hieß es damals. Zudem sei mit dem Abbau der Umzäunung der Charakter der Siedlung verschwunden. Nun wird noch geprüft, ob das einstige Wohnhaus von Walter Ulbricht zusätzlich als einzelnes Gebäude den Status eines Denkmals bekommt.



In dem bis zur Wende abgeschotteten Privatrefugium der SED-Führung lebten einst 23 Familien, auch DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker. Das Areal wird heute von der Brandenburg-Klinik für Neurologie und Psychosomatik genutzt.