"Circus"-Reihe der Berliner Festspiele - Stangentanz bei waberndem Sound

07.03.17 | 11:02 Uhr

Mit Zirkus, wie man ihn kennt, also Clowns und dressierten Tieren, hat "Nebula" so gar nichts zu tun: Die neue "Circus"-Reihe der Berliner Festspiele verbindet Artistik, Tanz und digitale Kunst. Von Ute Büsing



Ein Mann und eine Frau umtanzen und betanzen einen Chinesischen Mast. So heißt in der Fachsprache eine mit Seilen festgezurrte Stange. Sie lässt sich erklimmen, begehen, umschlingen. Man kann an ihm hochklettern und hinuntersteigen - und genau das tut das aus inniger Umarmung erwachte Paar: der Brasilianer Rafael de Paula und die Polin Ania Buraczynska. Statt klassischen Pas de deux zeigen die beiden artistisches Können in einem von flackerndem Stroboskop-Licht und waberndem Sound getriebenen Akt. Sie haben schon Preise gewonnen mit dem 45-Minuten-Stück "Nebula". Titelgebend ist der dichte Nebel, der die beiden umschließt und zu verschlingen droht, wie eine Naturkatastrophe. Aus der sie sich nur gemeinsam wieder befreien können.

Eine poetische Gegenwelt wird errichtet

Es fallen einem viele Deutungen zur Darbietung ein: Anziehung und Abstoßung. Abschied und Wiederkehr. Stärke und Zerbrechlichkeit. Und einer trage des anderen Last. Es ist eine poetische Gegenwelt, die von den Artisten mit ihrem körperlichen Vokabular errichtet wird. Wobei vor allem die Lichteffekte neue Räume schaffen: Scharfe Schwarz-Weiß-Konturen und Kontraste, nebulöse Tunnel in eine andere Dimension. Ein Nahtod-Erlebnis? Und dann nach überstandenem Sturm: die Morgenröte einer neuen Zeit. Ein in inniger Umarmung zu einem Wesen vereintes Paar. Wie ein Apfel am Baum. Alles Interpretationssache. Genau das will die vor fünf Jahren gegründete Compagnie du Chaos mit ihrem zeitgenössischen Circus, den sie "abstrakt", "sensorisch" und "extrem" nennt.

