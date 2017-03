"Zweites Erstes Mal" ist einer der noch unveröffentlichten Songs, die Louisan an diesem Abend vorstellt. Ein nostalgisches, persönliches Lied übers Älter werden der mittlerweile 40-jährigen, den das durchschnittlich zehn Jahre ältere Publikum so begeistert feiert, als wäre er schon ein Greatest Hit.

Am stärksten sind an diesem Abend die persönlichen, authentischen Lieder wie "Meine Kleine", auch ein neuer Song, in dem die werdende Mutter Briefe ihrer eigenen Mutter an sie verarbeitet: berührend.

Am schwächsten sind die neckisch, klischeebeladenen Mann-Frau-Geschichten, Koketterien und Altherrenwitze, von denen Louisan doch nicht so ganz lassen kann. Ein piefiger, altbackener Humorfilm liegt über manchen Teilen des Abends – haha, sie hat "Porno" gesagt. "Ich liebe das Lied sehr, es erinnert mich von der Szenerie her immer an so einen italienischen Soft-Porno. Ihr wisst doch, wenn nichts mehr geht, geht ein Porno", so Loiusan über einen ihrer Songs.

Wann immer ein Song es zulässt klatscht das begeisterte Publikum im 4/4-Takt mit und als Louisan dann, bemert die wohl nur so halb ironisch: "Ihr dürft ruhig schunkeln. Ihr wollt es doch. Das sehe ich."