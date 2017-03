rbb-24-nutzer Berlin Freitag, 10.03.2017 | 17:16 Uhr

Naja, einige junge Leute oder Kreative würden so ein Wohnen bestimmt sogar in Betracht ziehen. Persönlich würde ich mir in diesem halben Glaskäfig sehr unprivat vorkommen. Aber unabhängig von Geschmack ist es mMn. zu experimentell, um eine realistische Erweiterung des, meinetwegen alternativen, Wohnen zu sein.



Soziale Teilhabe und (Wohn-)Gerechtigkeit für Menschen mit weniger Geld lassen sich nicht durch abgetrennte Zusatzbereiche erreichen. Die Sozialpolitik einer jeden Kommune hat für Sozialwohnungen zu sorgen, mit einem großen Interesse, deren Einwohner so stark wie möglich nach Einkommen zu durchmischen. Denn aus den Sozialbauten vieler Städte sind leider Zentrierungen von Armut geworden, in denen teils ausschließlich finanziell Schwache leben.



Es sind leider nur Experimente in einem Bauhaus-Park.