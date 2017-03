Das Deutsche Historische Museum (DHM) Berlin gibt zwei Kunstwerke an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) zurück, die seit dem Zweiten Weltkrieg vermisst waren. Die beiden Bilder wurden im Zuge der Provenienzforschung - also der Ermittlung der Herkunft von Kunstwerken - im DHM entdeckt und sollen am 24. März übergeben werden. Das teilte das Museum am Montag in Berlin mit.