Friedrichstadt-Palast an der Spitze

Die Berliner Bühnen und Orchester seien stabile Anker in der breitgefächerten Kultur- und Kunstszene der Stadt, erklärte Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Sie seien Magneten für Theater- und Musikliebende aus aller Welt.

Die Berliner Bühnen, Orchester und Tanzgruppen haben im vergangenen Jahr mehr als drei Millionen Gäste angezogen. 3.048.945 zahlende Besucher zählte die Senatskulturverwaltung im Jahr 2016, wie sie am Mittwoch bekanntgab. Damit wurden etwas weniger Besucher registriert als zuvor: 2013 bis 2015 waren es jeweils gut 3,1 Millionen.

Das Hebbel am Ufer kam auf 53.119 Besucher und erreichte eine Auslastung von 67 Prozent.

Absoluter Besuchermagnet war mit 468.352 zahlenden Gästen der Friedrichstadt-Palast. Bei den fünf großen Sprechbühnen lag das Berliner Ensemble mit 173.795 Zuschauern auf Platz eins, gefolgt vom Deutschen Theater (155.174), der Volksbühne (139.868), der Schaubühne am Lehniner Platz (129.782) und dem Maxim Gorki Theater (129.782). Am stärksten ausgelastet war dabei die Schaubühne mit 90 Prozent, gefolgt vom Friedrichstadt-Palast mit 87 Prozent, dem Gorki mit 79 Prozent und den anderen drei Bühnen mit jeweils 78 Prozent.

Rang eins bei den Opern belegte die Deutsche Oper mit 233.647 Besuchern (Auslastung: 67 Prozent). Auf Platz zwei und drei folgten die Komische Oper mit 191.775 (81 Prozent) und die Staatsoper Unter den Linden mit 174.610 (83 Prozent).

Bei den Orchestern verzeichnete die Berliner Philharmoniker die meisten Konzertbesucher: 237.894 (Auslastung 91 Prozent). Rundfunk-Orchester und -Chöre zogen 152.083 (76 Prozent) Besucher an, das Konzerthaus Berlin 147.537 Besucher (ebenfalls 76 Prozent). Auf großes Interesse stieß auch das Staatsballett mit 104.273 Zuschauern (76 Prozent).



Bei den Privatbühnen war der Zulauf etwas geringer: Theater und Komödie am Kurfürstendamm erreichten etwa mit 102.086 Besuchern nur eine Auslastung von 61 Prozent. Besser sah es bei den Kinder- und Jugendtheatern aus: Das Grips Theater im Hansa-Viertel zählte 78.088 Gästen (78 Prozent), das Theater an der Parkaue 73.110 Besuchern (84 Prozent).