Mehr als ein Viertel aller Fernsehzuschauer wollte am Dienstagabend die ersten zwei Folgen der Charité-Miniserie im Ersten sehen. Die Zuschauer wird freuen, dass die zweite Staffel schon in Planung ist. Dann soll es um die Zeit im Nationalsozialismus gehen.

Die ARD wird die am Dienstag erfolgreich gestartete Fernsehserie "Charité" in die Verlängerung schicken. Das teilte die Programmdirektion am Mittwoch in München mit. "An den Drehbüchern zur zweiten Staffel "Charité" wird bereits gearbeitet", sagte Programmdirektor Volker Herres.