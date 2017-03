Die Schauspielerin und Kabarettistin Ingeborg Krabbe ist tot. Sie verstarb Freitagabend in Berlin an einem Krebsleiden. Das habe ihre Familie sowie ihr langjähriger Agent mitgeteilt, berichtet der Mitteldeutsche Rundfunk am Samstag. Sie wurde 85 Jahre alt.



Krabbe wurde 1931 in Leipzig geboren. Sie war eine der bekanntesten Schauspielerinnen in der DDR. 1954 begründete sie in Leipzig das Kabarett "Die Pfeffermühle". Im selben Jahr debütierte sie als Filmschauspielerin in "Der Weg ins Leben".