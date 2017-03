Audio: Radioeins | 14.03.2017 | Interview mit Mely Kiyak: Nancy Fischer

Solidaritätsaktion für Yücel in Berlin - Promis lesen für "Beste Deniz wo gibt"

15.03.17 | 14:02 Uhr

"Welt"-Korrespondent Deniz Yücel sitzt weiter in der Türkei in Untersuchungshaft. Seine Unterstützer in Berlin haben nun eine Lesung mit anschließender Party für ihn organisiert. Im Festsaal Kreuzberg lesen Promis, darunter Sven Regener und Robert Stadlober.



Mehrere Zeitungen und Verlage veranstalten am Mittwoch in Berlin einen Abend für den in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel. "Die Welt", deren Korrespondent er ist, die "Edition Nautilus", die "Jungle World", die "taz" und der "Verbrecher Verlag" laden zu einer Lesung und Party unter dem Motto "Beste Deniz wo gibt" in den Festsaal Kreuzberg ein [Veranstaltungsseite auf Facebook].



Lesung unter anderem mit Böhmermann, Biller, Polak

"Wir denken, es ist an der Zeit, einfach mal kennenzulernen, was einen Journalisten ausmacht, nämlich seine Texte", sagte Mitorganisatorin Mely Kiyak dem rbb. Über Deniz Yücel sei sehr viel gesprochen und geschrieben worden, auch über seine Texte und Kolumnen. In rechten und rechtsradikalen Foren werde mit Verweis auf seine Texte etwa geschrieben, dass er zurecht in Haft sitze. "Der eine sagt, der ist ein Held, der gute Sachen geschrieben hat, der andere sagt, der sitzt da zurecht, weil er grausames antideutsches Zeug geschrieben hat - was natürlich totaler Blödsinn ist", so die Journalistin auf radioeins. Neben Kiyak lesen unter anderen die Moderatoren Michel Friedman und Jan Böhmermann, der Schriftsteller Maxim Biller, der Comedian Oliver Polak, der Schauspieler Robert Stadlober, die "Zeit"-Journalistin Özlem Topcu, der Musiker Jens Friebe und der Satiriker Shahak Shapira.

Interview Audio: Radioeins | 15.03.2017 - "Was in der Türkei passiert, ist sehr beängstigend" Musiker und Schriftsteller Sven Regener spricht im Interview mit Sonja Koppitz und Max Spallek über seine Teilnahme an der Lesung "Beste Deniz wo gibt".



"Dafür eintreten, dass Leute Texte schreiben können"

Auch der Sänger und Schriftsteller Sven Regener wird einen Text von Deniz Yücel lesen. Wie er auf Radioeins erzählte, hält er den Text "Deutschland schafft sich ab" für "recht lustig", aber auch für "ziemlichen Unsinn eigentlich". Aber das genau sei der Punkt: "Es ist wichtig, dass man völlig ungeachtet dessen, was man davon hält, dafür eintritt, dass die Leute diese Texte schreiben können."



Im Fall Yücel hatte ein türkischer Richter Ende Februar Untersuchungshaft angeordnet. Die Behörden werfen dem Journalisten Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Volksverhetzung vor. Yücel war zuvor bereits knapp zwei Wochen in Polizeigewahrsam gewesen. Er hatte sich am 14. Februar freiwillig der Polizei in Istanbul gestellt. Bereits mehrfach war es in Berlin zu Solidaritätskundgebungen für Deniz Yücel gekommen: etwa Autokorsos und Demonstrationen. In der vergangenen Woche trugen drei Grünen-Parlamentarier im Deutschen Bundestag Shirts mit der Aufschrift #FreeDeniz und wurden dafür des Saals verwiesen. Auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) startete ein Unterstützerbündnis eine Protestaktion in der Türkeihalle.