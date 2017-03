Berliner Konzert im Livestream - Depeche Mode suchen die Revolution im DDR-Funkhaus

17.03.17 | 15:56 Uhr

Depeche Mode haben ein neues Album. Es heißt "Spirit", ist seit Freitag im Handel und am Abend geben sie für 1.000 Gäste ein intimes Konzert im "Funkhaus Berlin" in der Nalepastraße. Dabei sein geht nur noch per Livestream - den gibt es bei radioeins.



Sie haben eine ganz besondere Beziehung zum Osten Deutschlands. Depeche Mode haben eine treue und sehr eingefleischte Fan-Base vor allem auf dem gesamten Gebiet der ehemaligen DDR - ein wichtiger Grund dafür, dass sie gleich nach dem Mauerfall oft und gern zwischen Rostock und Dresden spielten. Da wundert es eigentlich nicht, dass sie ihr neues Album "Spirit" am Freitag im ehemaligen Sitz des DDR-Rundfunks in Berlin vorstellen.



360-Grad Livestream bei Radioeins

35 Jahre ist die Band inzwischen alt. Das aktuelle Album ist das 14. Studioalbum. Am Freitagabend geben sie zum Release ein intimes Konzert im Saal 1 des "Funkhaus Nalepastraße" im Osten Berlins - in Oberschöneweide. 1.000 Gäste passen rein, Tickets gab es für die Weltpremiere ihres neuen Albums nur zu gewinnen über ein Telekommunikationsunternehmen und die rbb-Welle radioeins. Obwohl keiner zusätzlich in die Konzerthalle rein darf, können Fans trotzdem dabei sein: Ab 20 Uhr gibt es einen 360-Grad-Livestream, den radioeins auf seiner Website anbietet.



Ungewohnt politisches Album

Mit "Spirit" legen Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Fletcher ein ungewohnt politisches und ernstes Album vor. Angst ist das Grundthema der Songs, Depeche Mode bewegt die Frage, wie man in diesen schwierigen Zeiten seinen "Spirit" behält und warum so viele Menschen ihn bereits verloren haben. Brexit und Trump haben auch bei Depeche Mode ihre Spuren hinterlassen. Ein Großteil des Albums erzählt von Menschen mit vergifteten Herzen, von zu viel Liebe, von persönlichem Leid und Tod, hat aber auch politische Botschaften. Die erste Single "Where's The Revolution" ist so eine. Sänger Dave Gahan verbindet in der Strophe politische und persönliche Missstände, um dann im Refrain zu fragen: Wo ist sie, die Revolution?

Nur noch wenige Tickets für Stadiontour

James Ford von Simian Mobile Disco hat das Album produziert und der Band soundtechnisch neue Wege eröffnet. Ford ist ein erfolgreicher Mann im Musikbusiness. Er hat auch Alben von Florence and the Machine und den Arctic Monkeys produziert. Für alle, die Depeche Mode in der realen Welt sehen wollen, empfiehlt sich ein Blick auf die Band-Website. Ab Mai ist Depeche Mode auf Global Spirit Tour. Allerdings ist das Konzert am 22. Juni im Berliner Olympiastadion bereits ausverkauft. Aber es gibt noch ein paar Tickets für Konzerte in anderen deutschen Städten.