Mit acht Nominierungen ist die Tragikomödie "Die Blumen von gestern" von Chris Kraus in diesem Jahr der große Favorit beim Deutschen Filmpreis. Das gaben Schauspielerin Iris Berben als Präsidentin der Deutschen Filmakademie und Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Donnerstag in Berlin bekannt. In 16 Kategorien haben Regisseure, Schauspieler, Kameraleute und andere Filmschaffende Chancen auf eine der begehrten Lolas.



"Die Blumen von gestern" mit dem Berliner Schauspieler Lars Eidinger als krisengeschütteltem Holocaust-Forscher hängte Nicolette Krebitz' Drama "Wild" (sieben Nominierungen) und überraschend auch Maren Ades Oscar-nominierten Vater-Tocher-Film "Toni Erdmann" (sechs Nominierungen) ab. Das gab die Deutsche Filmakademie am Donnerstag bekannt.

Alle drei Filme sind für den besten Spielfilm nominiert. In dieser Kategorie haben auch "24 Wochen" von Anne Zohra Berrached, "Willkommen bei den Hartmanns" von Simon Verhoeven und "Tschick" von Fatih Akin Chancen auf die Lola.