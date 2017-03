Die Berliner Verlegerinnen Inci Bürhaniye und Selma Wels erhalten für ihren Einsatz für junge türkische Autoren den europäischen Kulturpreis Kairos 2017. Der Binooki-Verlag der beiden Schwestern widme sich als einziger ausdrücklich der Übersetzung türkischer Literatur ins Deutsche und leiste damit einen Beitrag zum - gerade aktuell - dringend nötigen Kulturaustausch, teilte die Alfred-Toepfer-Stiftung am Dienstag mit. Damit bewiesen Bürhaniye und Wels unternehmerischen Mut und Pioniergeist und leisteten eine ausgezeichnete kulturelle Vermittlungsarbeit. Der mit 75.000 Euro dotierte Kairos-Preis der Alfred-Toepfer-Stiftung wird am 7. Mai im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg übergeben.

Die beiden aus Pforzheim stammenden Töchter türkischer Einwanderer gründeten den Verlag den Angaben zufolge 2011 "aus Liebe zur türkischen Literatur und inspiriert durch ihre Mutter, die ihnen die Leidenschaft für das Lesen vermittelte". Zuvor hatten beide wenig mit dem Verlagswesen zu tun. Die heutige Geschäftsführerin Wels studierte Betriebswirtschaftslehre und arbeitete früher für die Filmbranche. Ihre Schwester Inci Bürhaniye unterhält nach wie vor eine eigene Anwaltskanzlei für Gesellschafts-, Handels- und Steuerrecht in Berlin.