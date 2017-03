Kritik | Castorfs "Faust" an der Berliner Volksbühne

Finale für Frank Castorf: Der Intendant der Berliner Volksbühne wird sich im Sommer nach fast 30 Jahren und rund 70 Inszenierungen verabschieden. Goethes "Faust" taugt da genauso als politischer Kommentar wie als dezente Kritik am Umbruch. Von Ute Büsing

Es ist ein siebenstündiger Teufelspakt, den Frank Castorf in seiner seit einem Vierteljahrhundert angestammten Hexenküche zusammenbraut. Der Zutaten sind wie immer beim Meister des Zusammenschnitts und der Überblendung viele, nicht nur faustische. Dabei lässt er in den ersten dreieinhalb Stunden vor der einzigen Pause des Überforderungsmarathons für seine Verhältnisse ziemlich viel Goethe sprechen: Blankverse und Alliterationen, Madrigale. Zwar mischt er den stringenten und relativ bekannten, weil viel gespielten Faust I. mit dem ausufernden Welteroberungs-Fragment Faust II.. Aber der alternde Gelehrte und sein ihm von Mephisto zugeführtes Liebesobjekt Margarete nehmen erkennbar Konturen an.