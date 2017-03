Letzte große Inszenierung an der Volksbühne - Castorf inszeniert mehrstündigen "Faust"

Frank Castorf beginnt Abschied zu nehmen von der Berliner Volksbühne. Ein halbes Jahr, bevor Chris Dercon das Haus übernimmt, feiert der Noch-Intendant am Freitag noch einmal Premiere: mit "Faust" - und der für Castorf typischen Überlänge. Von Fabian Wallmeier



"Habe nun ach! Philosophie / Juristerei und Medizin / und leider auch Theologie / durchaus studiert, mit heißem Bemühn" - so beginnt der berühmte erste Monolog des Titelhelden in Goethes "Faust". Wer sich den Klassiker am Freitagabend in der Volksbühne anschaut, wird im Anschluss möglicherweise frei nach Goethe seufzen: "Habe nun acht! Stunden geschaut" - denn bis zu acht Stunden, mindestens sechs bis sieben, wird der Abend nach Angaben der Volksbühne dauern. Das ist kein Wunder - denn dieser "Faust" ist die große Abschiedsinszenierung von Frank Castorf, bevor im Herbst Chris Dercon die Volksbühne übernimmt. Der scheidende Hausherr ist bekannt dafür, seine Zuschauer nicht nach luftigen anderthalb Stunden in den Restabend zu entlassen. Castorfs Inszenierungen sind grundsätzlich lang: Fünf Stunden 15 Minuten dauerte sein vorletzter großer Volksbühnenabend "Die Kabale der Scheinheiligen", davor gab es sechs Stunden 20 Minuten "Brüder Karamasov" und fünf Stunden "Kaputt". Ehrensache, dass Castorf mit der letzten großen Inszenierung am Rosa-Luxemburg-Platz (eine "kleine" soll dem Theater zufolge noch im Juni folgen) nicht auf einmal auf Kürze setzt.

Kein Vergleich zu Steins Expo-"Faust"

Der Stoff, den Castorf sich für seine letzte große Arbeit an der Volksbühne ausgesucht hat, deutet eh nicht auf besondere Knappheit hin. Castorf bedient sich nach Angaben der Volksbühne sowohl beim häufiger gespielten "Faust 1" als auch beim sehr viel umfangreicheren "Faust 2", der eher selten gespielt wird. Im Vergleich zu einem bekannten Faust-Großprojekt fasst sich Castorf dann aber doch eher kurz: Peter Stein brachte beide Teile auf der Expo 2000 in Hannover auf die Bühne - in voller Länge, ohne Textstreichungen, mit vorgetragenen Regieanweisungen. 22 Stunden dauerten beide Teile zusammengerechnet - acht Stunden der erste und 14 der zweite.



Viele Volksbühnen-Stars spielen mit

Der Volksbühnen-"Faust" wird nicht zuletzt auch ein Wiedersehensabend mit gleich mehreren der Stars des Hauses. Die Titelrolle im Volksbühnen-"Faust" spielt Martin Wuttke, der schon oft in Inszenierungen von Frank Castorf zu sehen war und derzeit auch in René Polleschs "Volksbühnen-Diskurs" auf der Bühne am Rosa-Luxemburg-Platz steht. Den Mephisto spielt Marc Hosemann, Valery Tscheplanowa das Gretchen. Auch die Volksbühnen-Stars Sophie Rois, Lilith Stangenberg und Alexander Scheer spielen mit.

"Das Unbeschreibliche / Hier ist's getan / Das Ewig-Weibliche / Zieht uns hinan" - mit diesen Worten des "Chorus mysticus" endet "Faust 2". Ob auch Castorfs "Faust" so endet? Möglich - aber darauf verlassen sollte man sich nicht: Denn Castorfs benutzt die Vorlagen für seine Theaterabende eher als Steinbrüche, von ihnen ausgehend lässt er in alle Richtungen seine Assoziationen fließen. Den Zuschauer zu fordern, mitunter auch zu quälen, gehört dazu. Mit dem "Faust" könne man machen, was man wolle, wird Castorf im Newsletter der Volksbühne zitiert. "Bei Goethe findet sich für jede Interpretation eine Begründung. Und während er dem ersten Teil noch eine klare Form gibt, schreibt er im zweiten einfach, was ihm Spaß macht." Nach wortwörtlicher Werktreue klingt das nicht. Wer also sicher gehen will, dass er die letzten Sätze des "Faust 2" tatsächlich präsentiert bekommt, sollte sich vielleicht besser ins Berliner Ensemble begeben. Dort bekommt er sie sogar mit eingängier Melodie vorgesungen - "Faust 1 & 2" ist dort in einer Inszenierung von Robert Wilson mit Musik von Herbert Grönemeyer zu sehen. Die dauert auch gerade einmal vier Stunden.

An diesem "Faust" führt kein Weg vorbei

Wer aber vom Theater nicht nur nach gefällige Unterhaltung erwartet, ist vermutlich bei Castorfs "Faust" besser aufgehoben. Denn selbst die ermüdendsten und quälendsten seiner Abende haben erhebende, bereichernde Momente. Das Gefühl, nach stundenlangem Castorf-Martyrium auf den Rosa-Luxemburg-Platz zu wanken - eine Mischung aus Verwirrtheit, Beglückung und der Erleichterung, dass man es geschafft hat - ist nicht mehr allzu lange zu haben. Wer in Berlin lebt und das Theater auch nur ein bisschen liebt, wird an diesem "Faust" kaum vorbeikommen.

Die Vorstellungen im März sind fast alle schon ausverkauft. Aber für die drei Termine im April gibt es noch Karten - und auch für die kürzlich anberaumte Zusatzvorstellung. Die ist am Samstag, den 18. März und beginnt erst abends um 23 Uhr. Sollte die Vorstellung tatsächlich die von der Volksbühne angegebene Maximallänge erreichen, kann man sich im Anschluss gleich mit einem Sonntagsfrühstück belohnen. Oder man sagt sich: Brauche nun ach! erst mal ein Bier.