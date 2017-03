In den nächsten drei Tagen will "Female Voice of Iran" den unbekannten und unterdrückten Sängerinnen Irans Gehör verschaffen. Kuratiert wird das Festival von der iranischen Musikethnologin Yalda Yazdani und der Berliner Komponistin und Sängerin Cymin Samawatie. Tomas Fitzel stellt sie vor.