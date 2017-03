Es beginnt als Mutprobe und endet als blutiger Albtraum. In dem Horrorfilm "Heilstätten" erkundet eine Gruppe Youtuber die Ruinen des verlassenen Lungen-Sanatoriums am Grabowsee. Wir durften mit der 360-Grad-Kamera ans Set. Von Mara Nolte

Ein paar Meter weiter in dem verlassenen Hörsaal der Heilstätten. Vereinzelt dringen Sonnenstrahlen durch die zugenagelten Fenster und reflektieren in Wasserlachen auf dem von grauem Matsch bedeckten Boden.

Als ersten deutschen "Social-Media-Horrorfilm" kündigt die Produktionsfirma 20th Century Fox "Heilstätten" an. Eine Gruppe Youtuber geht darin mit Nachtsicht- und Wärmekameras ausgerüstet auf Geisterjagd in den unheimlichen Ruinen der ehemaligen Lungenheilstätten. Doch ihr Ausflug gerät zum blutigen Albtraum.

Als angsteinflößende Kulisse sind in der Region aber nicht nur die Heilstätten am Grabowsee gefragt. In den Beelitzer Heilstätten wurde zuletzt der Horrofilm "A Cure for Wellness" gedreht, der seit einer Woche im Kino läuft. Der Horrorfilm des US-amerikanischen Regisseurs Gore Verbinsky spielt in einem Schweizer Wellness-Hotel, das zum Ort des Grauens wird. Das Studio Babelsberg hatte dafür drei Häuser auf dem Gelände saniert.