Die beiden Filme sind eine Gemeinschaftsproduktion des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) und des Norddeutschen Rundfunks (NDR). Sie beleuchten den Zweiten Weltkrieg aus russischer Sicht und erinnern an das Schicksal der Soldaten der Roten Armee, von denen drei Millionen in Kriegsgefangenenlagern der Deutschen Wehrmacht starben.

Die zweiteilige Dokumentation "Schatten des Krieges" von Artem Demenok und Andreas Christoph Schmidt wird mit den Grimme-Preis 2017 ausgezeichnet. Dies gab das Grimme-Institut am Mittwoch in Essen bekannt.

rbb-Intendantin Patricia Schlesinger erklärte zur Auszeichnung: "Ich freue mich sehr über diesen Preis, weil er ein Beleg für die hohe Qualität unserer Fernsehdokumentationen ist." Sie dankte den beiden Autoren und allen, die an der Produktion beteiligt waren, insbesondere Rolf Bergmann, dem verantwortlichen rbb-Redakteur, ebenso wie Alexander von Sallwitz vom NDR.

In der Begründung der Jury heißt es: "27 Millionen Bürger der Sowjetunion verloren im Zweiten Weltkrieg ihr Leben - eine unvorstellbare Zahl. Doch die russische Sicht auf diesen Krieg ist in Deutschland weitgehend unbekannt. Artem Demenok und Andreas Christoph Schmidt schenken dieser Perspektive die Aufmerksamkeit, die sie verdient."

"Gerade in der heutigen Zeit, in der historische Verantwortung immer häufiger geleugnet wird, ist ein solches Projekt eminent wichtig", so Johannes Unger, Leiter der Abteilung Dokumentation und Zeitgeschehen im rbb. Beide Dokumentationen zeigten eindrucksvoll, dass die "Schatten des Krieges" bis heute reichen. "Und es lohnt sich, wenn wir uns mit diesen Schatten auseinandersetzen, um die Gegenwart besser zu verstehen."