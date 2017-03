Audio: Inforadio | 15.03.2017 | Ute Büsing

Kritik | "Nasser #7Leben" im Berliner Grips-Theater - Bekennender Muslim und bekennend schwul

15.03.17 | 10:46 Uhr

Der junge Berliner Nasser El-Ahmad ist schwul - doch seine Familie akzeptiert das nicht und will ihn zwangsverheiraten. Im Grips-Theater ist seine Geschichte nun in einer Bühnenfassung zu sehen - unterhaltsam und überzeugend, findet Ute Büsing.

Die Geschichte geht unter die Haut. Auch in der schnellen, poppigen, mit Party-Musik untermalten Form, die das Grips für die jugendgerechte Erzählung gewählt hat. Nasser El-Ahmad, als verhätschelter Erstgeborener einer libanesischen Familie in Berlin-Neukölln aufgewachsen, haut mit 15 von zu Hause ab. Er hat seine Homosexualität entdeckt und will dazu stehen. Der Vater überzieht ihn mit Verboten und schlägt ihn. Schon bevor sein Schwulsein auffliegt. Alles, was Spaß macht, ist im streng religiösen muslimischen Elternhaus "haram", also verboten.

Nassers Leidensweg und seine Befreiung werden wie ein flottes Stehgreif-Spiel erzählt, in dem soziale Medien eine wichtige Rolle spielen. Denn der heute 20-jährige Aktivist für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transgender-Menschen ist mit seiner Geschichte schon vor der Dramatisierung am Grips-Theater in die Öffentlichkeit gegangen und hat sich Bündnispartner gesucht. Das Netz taucht jetzt in Form von kommentierenden Youtube-Einspielern auf. So bunt wie die Gesellschaft, aus der Unterstützer wie Schwulenhasser hervorgehen. Und Islamfeinde.

Das Stück will Mut machen

Dass die Inszenierung der Islamophobie keinen Vorschub leistet, war der Drahtseilakt bei dem 70-minütigen bewusst subjektiv gehaltenen Theaterstück, das Susanne Lipp nach langen Gesprächen mit Nasser El-Ahmad geschrieben hat. Der ist bekennender Muslim und bekennend schwul und findet, dass sich das bestens verträgt. Seine positive Energie hat sich in Maria Lilith Umbachs Regie auf das vierköpfige Ensemble übertragen. Aus den Rollen der Community-Freunde Nassers schlüpfen sie spielerisch in die belasteten Parts der duldsamen Mutter, des gewalttätigen Vaters und der kleinen Schwester. David Brizzi in der Titelrolle trägt Jogginganzug, Sneakers und den noch halb gehorsamen Freiheitsdrang des Halbwüchsigen überzeugend vor. Als Nasser nämlich längst von der Jugendnothilfe in eine WG vermittelt wurde, lässt er sich vom Vater zu einem Besuch daheim überreden. Da soll er nur verlobt werden. Beim zweiten Besuch verrät ihn die Mutter an die Männer der Familie, die ihn betäubt im Auto nach Libanon verschleppen und dort töten will. Er überlebt - und will mit dem Grips-Stück jetzt Mut machen. Das gelingt überraschend unterhaltsam und überzeugend.