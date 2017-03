Förderpreis für Berliner Verleger - Ein echter Überzeugungstäter

23.03.17 | 08:37 Uhr

Sebastian Guggolz gräbt für sein Programm vergessene Bücher aus. Am Freitag wird der findungsreiche Verleger auf der Leipziger Buchmesse mit dem Kurt-Wolff-Förderpreis geehrt. Das könnte weiterhelfen, denn zuletzt stockte er sein Firmenkapital mit einer Quizshow auf. Von Bernd Dreiocker

Sebastian Guggolz wirkt jünger als 35 Jahre. Er spricht schnell und konzentriert, hat eine Menge zu erzählen – über sein Leben und seine Arbeit, was so ziemlich Eins ist. Zumindest seit der studierte Kunsthistoriker und Germanist in den Verlagsbetrieb hineinrutschte. Denn eigentlich war er mit seiner Promotion beschäftigt, als er bei einem Abendessen zufällig Andreas Rötzer getroffen hat, den Verleger von Matthes & Seitz. "Wir haben uns gut verstanden, und ich sagte, dass ich unglücklich bin mit meiner Promotion. Und dann meinte er, du kannst ja ein Praktikum bei mir machen." Aus dem Praktikum wurden fünf Jahre Verlagsarbeit, in denen Guggolz das Büchermachen lernte, und zwar die Bücher, die er selbst am liebsten lesen würde. Als ihm der Verlag Matthes & Seitz zu groß wurde, beschloss er, seine eigene Nische zu finden.

Vergessene Autoren

Seitdem gräbt er für sein Programm vergessene Autoren aus, die vielleicht noch in ihren Heimatländern bekannt sind: in Schweden, Finnland, Litauen oder Ungarn. Dazu gehört auch der litauische Exilroman "Das weiße Leintuch" von Antanas Skema über einen Schriftsteller in den Fünfzigerjahren in New York: "Das ist zu hundert Prozent anschlussfähig. Wenn man das Buch liest, kann man sich Gedanken machen, wie ist das mit Menschen, die heute durch Krieg in fremde Länder gespült werden, und dieses Hadern mit der fremden Kultur, das steckt alles auch in diesem Buch."

Mit dem Quizgewinn den Verlag gerettet

So begeistert, wie Sebastian Guggolz über die Aktualität seiner alten Texte spricht, so begeistert stürzt er sich als Leser auf antiquarische Bücher. So begeistert arbeitet er auch als Verleger mit seinen Übersetzern zusammen und richtet sein ganzes Leben, schon fast beängstigend stark, auf diese Tätigkeit aus. Als er im Sommer 2015, anderthalb Jahre nach Gründung seines Verlags erkennt, dass sein Startkapital aufgebraucht ist und er noch keinen Gewinn erwirtschaftet, bewirbt er sich als Teilnehmer einer Fernseh-Quizshow. "Ich hatte immer eine Schwäche für Quizshows und mich immer wieder mal beworben. Als das Geld immer enger wurde, habe ich die Bewerbung intensiviert. Und dann hat das wirklich geklappt, dass ich eingeladen wurde."





infos im netz Guggolz-Verlag Alle Bücher, auch zum Bestellen.

In der "ZDF Quizshow" gewinnt Sebastian Guggolz den Hauptpreis, eine Viertelmillion Euro. Damit bezahlt er die Schulden, rettet seinen Verlag und behält den Rest der Summe als Sicherheit. Für seinen Lebensunterhalt arbeitet er in Nebenjobs, liest Korrektur für andere Verlage. Eine Weltreise gönnt er sich nicht, überhaupt macht er im Moment keinen Urlaub – mit einer Ausnahme: "Als Verleger wird man manchmal von den Ländern eingeladen. Das sind tolle Reisen, ich war letztes Jahr in Vorbereitung auf den Messeschwerpunkt in Litauen, ich war in Georgien, das 2018 Gastland in Frankfurt ist, ich werde dieses Jahr nach Norwegen eingeladen."

Der schönste Moment im Verlegerjahr

Für den Messeschwerpunkt 2019, Norwegen, hat Sebastian Guggolz sogar begonnen, norwegisch zu lernen. Ansonsten spricht er keine der Sprachen, aus denen er seine Bücher übersetzen lässt. Umso wichtiger ist ihm der enge Kontakt zu seinen Übersetzern, die ihm auch Bücher empfehlen. Für die Übersetzungen in seinem Verlag wurde ihm schon im letzten Jahr ein Preis verliehen, die „Übersetzerbarke“. Aber nicht die Preisverleihungen sind die Höhepunkte im Verlegerleben. "Einer der schönsten Momente ist, wenn die Bücher aus der Druckerei kommen. Wenn ich das erste Mal die Folie abmache und dann einfach weiß, selbst wenn morgen alles schief geht: Das gibt’s jetzt. Diese Bücher sind wahrgenommen worden, die sind in Buchhandlungen. Das macht einfach wahnsinnig glücklich." Und falls der geschäftliche Erfolg ausbleiben sollte – Sebastian Guggolz hat noch erhebliche Rücklagen. Wenn auch die irgendwann aufgebraucht sind kann man sicher sein, dass ihm auch dann wieder etwas einfallen wird. Und wenn es ein Fernsehquiz ist.

Die Verleihung des Förderpreises der Kurt Wolff Stiftung an Sebastian Guggolz findet anlässlich der Leipziger Buchmesse am Freitag, den 24. März 2017, um 13 Uhr statt. Die Laudatio hält der Autor Burkhard Spinnen.