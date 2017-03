Dass Helge Schneider ein musikalisches Naturtalent ist, ist bekannt. Der Künstler hat aber nun seine Ahnengalerie erforscht und herausgefunden, woher er diese Neigung hat. Sein Ur-Großvater, Helge Schneider I., hat mit Beethoven die Schulbank in Bonn gedrückt. Im Jahre 1818 trat er erstmals unter seinem Fantasienamen "die singende Herrentorte" in einem Hotel in Ulm auf.

Wie der Helge Schneider der Jetztzeit weiter herausfand, hat sich dessen kreative Art an seinen Sohn Paul vererbt: Ende des 19. Jahrhunderts wirkte dieser zunächst als gefeierter Opernsänger unter anderem in der Metropolitan Oper in New York als Zweitbesetzung. Er heiratete dann aus Geldnot eine französische Adelige, die er aber nicht leiden konnte.

Aus dieser Verbindung entstand wiederum der völlig unmusikalische Heinz, der der Vater von Helge Schneider war. Seitdem der Mühlheimer Künstler den Namen "singende Herrentorte" in alten Briefen entdeckt hat, kleidet er sich etwas extravaganter und wurde berühmt mit eigenen Klassikern, wie zum Beispiel "Katzeklo, Katzeklo".