Anna Thalbach : Ja, das Berlin, in dem ich aufgewachsen bin, ist komplett weg. Berlin in den 80ern, da war Understatement schick, da war es salonfähig bescheiden zu sein. Jetzt ist der Protz und dieses wirklich schon prollig Geprotze angekommen in der Stadt, dass das schon mal für mich eine gravierende Veränderung ist. Bescheidenheit heißt nicht, dass man nicht genießen kann. Und Berlin hat immer über die Stränge geschlagen, das Eine schließt das Andere nicht aus, aber so eine gewisse Einstellung, die ist weg.

Ich habe das Gefühl, ich bin mit Anschlägen aufgewachsen. Als ich klein war, gab es Anschläge in Spanien und in Irland, wir hatten die RAF. Ich denke an die Singalesen in Sri Lanka und so weiter. Ich finde das ein bisschen unanständig, dass wir so damit vergewaltigt werden, mit diesem 'ihr müsst jetzt Angst haben'. Ich habe keine Lust mehr Angst zu haben. Wenn du als Steinzeitmensch durch den Wald rennst, kannst du vom Mammut angefahren werden, das ist auch doof. Das Leben ist gefährlich. So oder so: Man kann auch überfahren werden von Leuten, die ein Wettrennen auf dem Ku'damm machen. Ich habe keine Lust, mich davon weiter so bedrücken zu lassen. Ich finde an sich die globale Situation definitiv bedrückend. Wir leben in einem wirklich unangenehmen, kapitalistischen, globalen System, was einen dazu zwingt, an dieses Geld zu glauben. An Geld zu glauben, macht die Menschen sehr, sehr unmenschlich mitunter. Ich finde, wir entwickeln uns wieder in Sklaverei-Geschichten. Für die Reichen arbeiten jetzt diese ganzen Idioten, müssen Pakete packen, den ganzen Tag, die Flüchtlinge müssen uns die Pakete die Treppen rauftragen und werden angeranzt, wenn sie sie beim Nachbar abgeben müssen. Und die Waren, die wir uns hochtragen lassen, werden von Kindern hergestellt oder von Leuten, die dermaßen unterbezahlt sind, dass es kracht. Das ist doch alles kaputt und krank. Das stimmt doch nicht, da sind wir doch im falschen Film.

Nein, mit dem Plakat wäre ich ganz alleine. Da würde ich mich tatsächlich genieren, auch wenn ich es ernst meine. Ich versuche das immer über meine Arbeit, meine Haltung klar zu machen. Ich versuche auch bei Lesungen nicht nur Unterhaltung zu liefern, sondern auch das Denken ein kleines bisschen zu fordern und das ist mein Teil, den ich beitragen kann. Ich versuche, Projekte in die Welt zu senden, die ein bisschen was mit dem Gehirn machen. Meine Mutter (Katharina Thalbach, Anm. d. Redaktion) hat das ganz schön gesagt, als wir über Dschungelcamp diskutiert haben - 'Ick guck dit nich, dit is unhygienisch'. Und ich finde das ist eine sehr schöne Begrifflichkeit, die Kati da gefunden hat für geistige Hygiene und auch Behutsamkeit, auch in der Bewertung von Dingen. Vielleicht auch mal ein Stück Neugier wieder auf das Hinterfragen zu haben.

Extrem wichtig. Wir lieben uns alle und wir haben einen großen, großen Zusammenhalt. Die kleinste Zelle des Staates ist die Familie.

Oder der Gesellschaft?

Oder der Gesellschaft. Also kannst das auch größer machen, insofern ist natürlich da der Anfang. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr dünnes Eis. Man kann nicht den Menschen vorschreiben, wie sie ihre Kinder erziehen. Abgesehen davon gibt es auch da kein Konzept, weil der Mensch verschieden ist. Das eine Kind wird ganz toll gedeihen, wenn du es möglichst in Ruhe lässt. Das andere Kind ist super begabt, es braucht aber einen verdammten Arschtritt, weil es sonst nicht aus dem Quark komt. Nicht jedes Auto tankt das gleiche Benzin und so ist mit Menschenkindern auch. Deswegen ist es immer so schwierig zu sagen: Was ist richtig, was ist falsch, wer entscheidet das, wer misst mit welcherlei Maß?

Das ist auch das, was Berlin ausmacht. Das ist doch vielleicht auch so eine Werkstatt fürs Leben oder wie empfinden Sie diese Stadt?

Berlin ist eine zähe Pflanze. Unkraut vergeht nicht, wie man so schön sagt. Dass Dinge aufeinandertreffen, die nicht zusammenpassen, ist nicht berlinspezifisch. Ich glaube, dass das in Großstädten passieren kann. New York ist auch nicht Trump. Das, was ich an Berlin geliebt habe, das Bescheidene, ist einfach nicht mehr da. Ich bin mit einem einzigen Bewohner in meinem Haus die einzige Berlinerin. Mein Kioskbesitzer wird fotografiert, weil er berlinert - von den Zugezogenen. Wenn ich mit meinen Hunden draußen bin und vor der Zionskirche stehe, dann denke ich: Keiner von den Menschen, die davor gestanden haben, um für die Freiheit dieser Stadt zu kämpfen, dürfen noch da wohnen. Sind alle rausgeekelt worden. Das ist okay, dass Leute in die Stadt kommen, das finde ich voll in Ordnung, von mir aus auch Schwaben, aber in einem Maß. Die Politik muss ihre Bürger ein bisschen schützen und in der Lage sein, da ein Gleichgewicht zu schaffen. Ich verstehe nicht, warum bei uns drei Wohnungen von Leuten bewohnt werden, die nur sechs Monate im Jahr da sind.