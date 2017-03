Sie nannten bereits einige berühmte Namen: Rudolf Virchow, Robert Koch. Warum war damals eigentlich die Charité so attraktiv für solche Koryphäen.

Man hat in Preußen aktiv die besten Köpfe zusammengezogen, das war wirklich Wissenschaftspolitik. Zugleich ist die Berliner Szene in dieser Zeit sehr durchlässig, die institutionellen Grenzen sind nicht so rigide wie später. Und dann gibt es tatsächlich Wissenschafter, die gute Idee haben und plötzlich anfangen, in Netzwerken zu arbeiten. Davon profitieren auch die Charité und die Berliner Medizin.