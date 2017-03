Audio: radioBerlin 88,8 | 13.03.2017 | Interview mit Sönke Wortmann

Interview | ARD-Serie "Charité" ab 21. März - "Robert Koch war ein Superstar"

14.03.17 | 10:53 Uhr

Berlin 1888: Wer an einem Blinddarmdurchbruch leidet, hat eine Überlebenschance von 20 Prozent, Ärzte operieren ohne Handschuhe, Frauen sind im Hörsaal tabu. Regisseur Sönke Wortmann hat die Geschichte der Charité verfilmt. Im Interview spricht der Filmemacher über Superstars der Medizin und sein Verhältnis zur Kaiserzeit.



Die ARD-Miniserie "Charité" spielt im Drei-Kaiser-Jahr 1888, als Deutschland den Tod

von zwei Regenten betrauerte und schließlich Wilhelm II. an die Macht kam. Es war zugleich eine Glanzzeit des heutigen Universitätskrankenhauses Charite im Herzen der deutschen Hauptstadt. Hier lehrten Rudolf Virchow oder Robert Koch. Regisseur Sönke Wortmann hat die bahnbrechende Ära verfilmt. Die erste Doppelfolge wird am Dienstag (21. März) ab 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Die weiteren vier Folgen werden am 28. März sowie am 4., 11. und 18. April ausgestrahlt.

rbb: Berlin 1888. Damals hatte die Charité noch keinen Strom. Ihre Medizin hatte noch viel mit Barmherzigkeit zu tun. In dieses Jahr gab es allein drei Kaiser. Hatten Sie sich mit dieser Zeit vorher schon auseinandergesetzt? War sie Ihnen vertraut?

Sönke Wortmann: Nein, sie war mir überhaupt nicht vertraut. Ich hatte das auch nie so richtig in der Schule. Als ich mich aber eingelesen habe, war ich sehr fasziniert. Komischerweise ist die Zeit in Fernsehen und Kino auch komplett untererzählt, was mich im Nachhinein wundert, weil die wirklich sehr spannend war.

Was mich am Anfang so gewundert hat - aber es ist ja auch logisch: Im Hörsaal heißt es immer "Meine Herren". Die logische Erklärung lautet, Frauen durften nicht Medizin studieren.

Ganz genau so war es. Deswegen haben wir volle Hörsäle nur mit männlichen Komparsen.

Die Frauen dagegen sind Schwestern. Es gibt eine Oberin, die sich einmischt und auch mal von den Ärzten zurechtgewiesen wird. In Ihrer Geschichte ist sie so ein bisschen der "Drache".

Es war damals eine große Konkurrenz zwischen den Ärzten und dem betreuenden Personal. Die Chefin dieses Personals hatte eine machtvolle Position. Sie durfte auch damals in der Charité Dinge bestimmen. Und so gab es Reibereien, die in einem Film immer schön sind.

Sie sagt auch immer wieder, das ist eine Strafe Gottes, man muss letztendlich nicht alles heilen, sondern lieber etwas mehr beten.

Das war auch damals Stand der Dinge, man hat mehr geglaubt. Ein Krankenhaus war damals nicht da, um Leute zu heilen, sondern um zu pflegen. Und wie die dann geheilt werden könnten, das haben dann die Leute herausgefunden, die damals in der Charité gearbeitet haben – nämlich Rudolf Virchow, Robert Koch, Emil Behring, Paul Ehrlich, die auch bei uns im Film dabei sind.

Mich hat fasziniert, dass durchaus berufliche Eifersüchteleien untereinander austragen wurden. Auch um Liebesbeziehungen geht es natürlich. Hat es Ihnen Spaß gemacht, diese Personen wieder auferstehen zu lassen?

Das hat großen Spaß gemacht. Es ist ja auch Sinn der Sache, also nicht nur Spaß, sondern auch diese Personen einem größeren Publikum nahe zu bringen. Damit wir alle wissen, wie vergleichsweise gut es uns heute mit der medizinischen Versorgung geht – im Gegensatz zu der Zeit von vor 150 Jahren.

Da wurde erstmals ein Blinddarm operiert, das konnten nur wenige. Früher ist man schlichtweg daran gestorben.

Es gab nur zwei, die das konnten. Beide waren an der Charité. Es wurde ohne Handschuhe operiert. Dass es Keime geben könnte, war damals noch nicht bekannt, hat sich dann aber relativ schnell geändert – dank dieser Ärzte der Charité.

Er war nach dem Kaiser die bekannteste Person im Reich. Es gab Teller oder Fächer mit seinem Bild. Er war ein Superstar in der Zeit. Sönke Wortmann über Robert Koch

Es gibt eine schöne Nebengeschichte, die wohl auch wahr ist: Professor Koch verliebt sich in die 17-jährige Fräulein Freiberg. Er verlässt seine Familie. So eine Liebesgeschichte dazu ist doch auch ein Segen für Sie als Regisseur?

Ja, ist es – aber auch absolut wichtig. Wenn es diese Geschichte so nicht gegeben hätte, dann hätte man sie erfinden müssen, finde ich. Aber es ist wirklich historisch korrekt und belegt. Der 47-jährige Robert Koch und die 17-jährige Schauspielerin haben sich wirklich ineinander verliebt. Das war zwar ein riesiger Altersunterschied, aber sie haben geheiratet und sind zusammen geblieben bis der Tod sie geschieden hatte.

Sie haben den Film vorab in der Charité gezeigt und alle waren begeistert und freuen sich darauf. Sie haben ja auch mit der Charité wirklich zusammen gearbeitet, damit nicht das passiert, was häufig passiert, dass dann gesagt wird, das war alles ganz anders.

Ja, das ist mir bei historischen Sachen immer wichtig, dass es nicht nur unterhaltsam für ein breites Publikum sein soll, sondern dass die Fachleute sehen 'Oh, die haben aber wirklich aufgepasst'. Das heißt, Mediziner sollen das auch gut finden, was wir da gemacht haben.

Sehen Sie die Charité heute anders als vor Drehbeginn?

Ich hatte nicht wirklich ein Bild, denn zum Glück blieb mir ein stationärer Aufenthalt in irgendeinem Krankenhaus bisher erspart. Insofern habe ich die Charité von innen gar nicht gesehen – außer ein paar Hörsäle in der Vorbereitung. Ich hatte also eine Meinung, die sich dann hätte ändern können.

Ihr Film zeigt das sehr schön – seine kaiserliche Majestät kommt, alles wird schick gemacht. Es ist im Grunde genommen, wie beim Besuch der Bundeskanzlerin. Heute hat sich nicht viel geändert.

Ein bisschen aber schon. Es war tatsächlich so, dass man nie vor dem Kaiser laufen durfte. In einer Folge muss auch Robert Koch ihm den Vortritt lassen. Und das sind auch so kleine Details, die ich beim Drehen gelernt habe. Die ich aber auch süß finde. Ich möchte es nicht mehr so haben, aber ich finde interessant, dass es so war.

Eine Krankenschwester wollte heimlich einer Vorlesung folgten. Hier sind aber nur Männer erlaubt.

Der Kaiser spornt Robert Koch nochmal an, auf einem internationalen Kongress Leistung abzuliefern, denn dann würde er ein Institut seines Namens bekommen. Wie würden Sie den Mann definieren? Ist er eitel oder besessen in seinem Fach?

Eher sehr widersprüchlich. Erstmal ist er ein brillanter Wissenschaftler gewesen. Und wenn man brillant ist und die Leute das einem andauernd sagen, dann wird man natürlich auch eitel. Er war nach dem Kaiser die bekannteste Person im Reich. Es gab Teller oder Fächer mit seinem Bild. Er war ein Superstar in der Zeit. Aber was Sie erwähnt haben, der Kaiser schubst ihn nochmal an, dass er das doch jetzt bitte alles schafft. Es wird aber auch eine Figur gezeigt, die ihre Abstürze erlebt. So hat Koch ein Heilmittel gegen Tuberkulose erfunden, was nicht funktioniert hat. Er war nicht so der Held, als den man ihn heute sieht. Er war es auch, aber er hat auch Fehler gemacht.

Sie sind ja durchaus prägend als Regisseur mit vielen bekannten Werken, glauben Sie die Zeit wird von anderen auch nochmal bearbeitet werden?

Es würde mich nicht wundern. Ich finde zum Beispiel Kaiser Wilhelm II. war eine hochinteressante Figur und dem haben wir in negativer Hinsicht viel zu verdanken. Oder anders gesagt, wenn sein Vater, Friedrich III., nicht an Krebs gestorben wäre, sondern noch zehn Jahre länger gelebt hätte, dann wäre die Geschichte unseres Landes anders verlaufen und höchstwahrscheinlich auch besser, weil ohne Wilhelm II. hätte es den Ersten Weltkrieg vielleicht nicht gegeben. Damit vielleicht auch nicht den Zweiten – man weiß es nicht so genau. Es war wirklich Pech, dass der mittlere Kaiser so früh gestorben ist. Allein die Geschichte von Wilhelm II. ist schon eine eigene Serie wert.

Wenn Sie heute zum Arzt gehen, sehen Sie das anders als vor dem Film?

Ich habe Respekt – auch vor der Verantwortung. Ich freu mich immer wenn ich zum Arzt muss, dass es Ärzte gibt, die sich auskennen. Viel Erfolg und vielen Dank Sönke Wortmann. Das Interview führte Ingo Hoppe, radioBerlin 88,8 Das komplette Interview können Sie oben nachhören.