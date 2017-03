Seitdem die Band "Wir sind Helden" auf unbestimmte Zeit pausiert, macht Judith Holofernes solo weiter. Am Dienstag stellte sie im ausverkauften Lido in Berlin ihr gerade erschienenes zweites Album vor. 100 Prozent konnten nicht mehr alle geben. Von Hendrik Schröder

In einer Art grün glitzerndem Regenponcho steht Judith Holofernes auf der Bühne, wirft sich die langen Haare in den Nacken, singt leicht gebückt mit rot geschminkten Lippen in das Mikrofon. Neben ihr zwei Musikerinnen an Percussion und Synthis, zu denen sie ständigen Blickkontakt hält, hinter ihr Basser, Schlagzeug und der bescheidene faröische Musiker Teitur an der Gitarre, mit dem sie den größten Teil ihres neuen Albums aufgenommen hat.

In der ersten Hälfte des Konzerts kommt das meiste Licht von hinten, also frontal von der Bühne in den Zuschauerraum, das macht es nicht so leicht, konstant Richtung Band zu schauen, ohne schlimmen Augenkrebs zu bekommen. Aber irgendwann ändert sich das Licht oder die Augen gewöhnen sich dran, keine Ahnung.