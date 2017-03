Klaus Hoffmann in der Bar jeder Vernunft

Der Berliner Chansonnier Klaus Hoffmann hat sein neues Programm "Leise Zeichen" in der Bar jeder Vernunft vorgestellt. Maria Ossowski hat einen verzaubernden Abend gesehen - und sich vorher von Hoffmann den Titel des Programms erklären lassen.

Er ist und bleibt Berlin, das alte West-Berlin: Voller Poesie, voller Nostalgie, aber ohne Kitsch besingt Klaus Hoffmann diese Stadt zwischen Spandau und Savignyplatz, zwischen 68ern und dem Elend des Alterns, jenes Berlin, das sein Leben ist.

"Leise Zeichen" heißt sein Programm mit 30 Chansons vor ausverkauftem Zeltsaal in der Bar jeder Vernunft. Leise Zeichen - seine Zeichen. "Es gab immer Zeichen, die ich mir als Kind und später als Erwachsener herausgeholt habe und auch in der Fremde anwenden konnte", erzählt er im Gespräch mit dem rbb. Hoffmann nennt Selbstvertrauen, Liebe, Hoffnung - und Berlin.

"Da ich ein misstrauischer Kerl bin, brauchte ich das. Ich bin ein Angsthase - und bin auch weit gereist, und zwar oft auch in der Not, schnell wieder nach Hause zu wollen. Dann griffen diese Vokabeln", sagt Hoffmann. "Ich mache es deswegen so vorsichtig, weil man dieser lauten polarisierten Zeit sehr schnell eine Dröhnung bekommt, wenn man diese Worte benutzt. Deshalb mache ich es sehr vorsichtig – und deshalb heißt das Programm 'Leise Zeichen'."