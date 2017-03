Das rund 700 Jahre alte brandenburgische Kloster Chorin (Barnim) bekommt eine neue Dauerausstellung. Die Dokumentation zur Geschichte der ehemaligen Zisterzienserabtei soll am 7. April eröffnet werden, teilte Bundeskulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Montag mit. An diesem Tag jährt sich zum 200. Mal der Beginn der Denkmalpflege, der das Kloster seinen Erhalt verdankt.



Das Kloster Chorin gilt als eines der wichtigsten Denkmäler der norddeutschen Backsteingotik. Jährlich zählt das Kloster rund 95.000 Besucher. Themen der neuen Ausstellung sind die Baugeschichte des Klosters, die mittelalterliche Klosterwirtschaft, die nachreformatorische Nutzung und die Wiederentdeckung Chorins im 19. Jahrhundert durch den Baumeister und ersten preußischen Denkmalpfleger Karl Friedrich Schinkel (1781-1841).