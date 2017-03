"Badger" nennt sich ein junger Künstler, der in Berlin als heißer Newcomer gehandelt wird. Am Sonntag gab er im Monarch in Berlin-Kreuzberg ein Konzert, das gleichzeitig eine Art Record-Release-Party war. In so kleinen Hallen wird er wohl künftig nicht mehr oft müssen. Von Magdalena Bienert

In "You Move" besingt Badger die Faszination einer Berliner Nacht, in der er jemanden kennenlernt, diese Person ihm aber immer wieder entgleitet. Vor einem Monat ist der Song erst rausgekommen. In der kleinen Clubbar "Monarch" am Kotti, wird also sowas wie Record Realease Party gefeiert, sagt Max Wiegand.

Schnell wird es ziemlich warm, zwischen Zigarettenqualm mischt sich Grasgeruch und die flächigen Synthie-Beats fühlen sich so intensiv an, als würde die U1 nicht draußen am Kottbusser Tor vorbeirauschen, sondern direkt unter den eigenen Füßen.