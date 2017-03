"Theater o.N." muss raus - Maulkorb für die Kunst

23.03.17 | 07:27 Uhr

Das "Theater o.N." ist eine Institution in Prenzlauer Berg - und das schon seit fast 40 Jahren. Doch im August wird das Ensemble heimatlos: Die Eigentümer der Räume in der Kollwitzstraße 53 wollen den Mietvertrag nicht verlängern. Grund: die Lautstärke. Von Ula Brunner

"Wir verhandeln schon seit zwei Jahren, doch jetzt müssen wir sehen, wie es weitergeht" - Theaterleiterin Dagmar Domrös klingt etwas zuversichtlicher, als sie wohl in Wirklichkeit ist. Denn seit Donnerstag letzter Woche steht nun fest, dass der Mietvertrag für das "Theater o.N." zum 31. Juli endet. Dann ist Schluss, so der Beschluss der Eigentümer der Kollwitzstraße 53. Es ist die letzte, traurige Konsequenz eines jahrelangen Streits - um die Lautstärke.

Noch darf in der Kollwitzstraße gespielt werden

Institution in Prenzlauer Berg

Dabei ist das Theater schon seit DDR-Zeiten eine Institution am Prenzlauer Berg. Ende der Siebzigerjahre von Schauspielern, Puppenspielern, Autoren und Regisseuren gegründet, war das "Zinnober", wie es bis kurz nach der Wende noch hieß, die erste freie Theatergruppe der DDR. Die Truppe, die zunächst in der Knaackstraße einen Probenraum und eine Werkstatt hatte, durfte für Gastauftritte sogar in den Westen reisen. 1996 zog man in das Laden- und Wohngebäude in die Kollwitzstraße 53 um.



Das Gebäude war damals mit großzügigen Subventionen des Senats saniert worden - unter der Auflage, die Gewerbeeinheit an ein soziales oder kulturelles Projekt zu vermieten. Die Eigentümer wandten sich an die Schauspielgruppe, die sich Hochparterre und Souterrain zum Theater ausbaute: mit Garderobe, Werkstatt, Lager, Büro, einer kleinen Bar und natürlich dem Bühnenraum.



Etwa fünfzig Zuschauer haben Platz, die Spielstätte ist gut besucht, wird seit langem vom Senat gefördert, und ist als Kindertheater mit Programm auch bei den Allerkleinsten mittlerweile bekannt. Noch heute gehören übrigens einige Gründungsmitglieder von "Zinnober" zum 15-köpfigen Ensemble.

Räume werden neu ausgeschrieben

Doch seit längerer Zeit gibt es Auseinandersetzungen mit den Eigentümern der Wohnung über dem Theater: Während des Betriebs sei es einfach zu laut, so deren Ansicht. Nach einigem Hin und Her wurde dem Theater zuletzt eine Verlängerung des Mietverhältnisses in Aussicht gestellt - allerdings mit erhöhter Miete und der Auflage, Schallschutz-Maßnahmen umzusetzen.



Zwei Lärmgutachten wurden erstellt: vom Theater und den Bewohnern. Sie kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen.



Einen Antrag der Künstler, den Mietvertrag vorerst bis Ende des Jahres zu verlängern, um einen neuen Vorschlag für Schallschutz-Maßnahmen zu erarbeiten, haben die Eigentümer abgelehnt. Seit einer Woche steht fest: Die Räumlichkeiten werden neu ausgeschrieben. Dann kann sich natürlich auch das "Theater o.N." neu bewerben. Mit welchen Chancen, bleibt offen.

"Kling kleines Ding" - aber bitte schön leise!

Nicht die erste betroffene Kulturstätte

Das "Theater o.N." ist nicht die erste Kulturstätte in Prenzlauer Berg, die weichen muss, weil es den Nachbarn zu laut wird: Wegen Lärmbelästigung machte in der Greifswalder Straße 2010 der Knaack-Klub dicht und der Magnet-Club zog nach Kreuzberg, 2012 kamen für das Icon Berlin in der Cantianstraße und der Club der Republik in der Pappelallee das Aus. Doch die Theatermacher hoffen noch immer, dass sich die "Eigentümergemeinschaft umentscheidet" und es doch noch zu einer gütlichen Regelung kommt. "Wir versuchen erstmal mit aller Kraft im Kiez zu bleiben", erklärt Dagmar Domrös. Denn: "Ein kinderreicher Bezirk braucht ein Kindertheater."