Der Gründungsintendant des Berliner Humboldt-Forums, Neil MacGregor, fordert einen neuen Umgang mit dem kolonialen Kulturerbe in europäischen Sammlungen und Museen. In jedem Fall sollten menschliche Knochen in die Herkunftsländer zurückgebracht werden, sagte MacGregor auf einer Podiumsdiskussion am Montagabend in Berlin.