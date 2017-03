Mit der Aufführung und der Ausstellung mitten im Trubel des Hauptbahnhofs solle auf die dramatische Situation von Obdachlosen in Berlin und Deutschland aufmerksam gemacht werden, hieß es. Außerdem soll zur Beteiligung an Hilfsprogrammen und Lösungen motiviert werden, sagte Ortrud Wohlwend, Sprecherin der Stadtmission. Schuberts "Winterreise" schildere in erschütternder Weise, was mit einem Menschen geschehe, wenn er, von anderen ausgegrenzt, nur noch allein sich selber und seiner Einsamkeit ohne Schutz ausgesetzt sei. Musik und Texte werden durch die szenische Aufführung übertragen auf die Lebenserfahrungen von Obdachlosen im Winter: fremd, frierend, krank, zwischen Depression und Illusion schwankend, aber manchmal mit einem Rest von Hoffnung.

Gefördert wird das Projekt den Angaben zufolge von der Bahn-Stiftung. Zudem übernimmt der Konzern den Bühnenaufbau und die Bewachung. Die "Oper für Obdach" wurde zuvor bereits in zahlreichen Städten aufgeführt.