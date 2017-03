Der Opernsänger Kurt Moll ist tot. Der Bass starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren, wie seine Familie dem rbb bestätigte.

Als einer der wenigen Sänger trat er in der Zeit des geteilten Deutschlands sowohl an der Deutschen Oper in West-Berlin als auch an der Ost-Berliner Staatsoper Unter den Linden auf. Kurt Moll wurde für seine Virtuosität und Klangdramaturgie gerühmt. In seinem Repertoire beschränkte er sich auf rund 20 große Partien.