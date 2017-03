Audio: rbb-Kulturredaktion | 23.03.2017 | Maria Ossowski

Konzertkritik | Gastspiel bei Philharmonikern - Petrenko lässt die musikalischen Farben leuchten

23.03.17 | 07:59 Uhr

Zwei Jahre vor seinem Amtantritt als neuer Leiter der Philharmoniker weilt der Dirigent Kirill Petrenko zu einem kurzen Gastspiel in Berlin. Dynamisch und mitreißend dirigiert er - und zeigt, dass der Neue und das Orchester bereits gut harmonieren. Von Maria Ossowski

Die Spannung lag in der Luft, vor und im Konzertsaal. Ab 16 Uhr warteten hunderte Klassikfans geduldig in langen Schlangen vor den Kassen der Philharmonie auf die 27 Stehplätze und die nicht abgeholten Karten. Denn Kirill Petrenko, der in Berlin fast als Phantom erscheint - erst drei Mal hat er das Weltklasseorchester dirigiert - Petrenko, der keine Interviews gibt, ist endlich da, leibhaftig, für zwei Abende und dirigiert.

Eine positive Energie umgibt Petrenko

Zunächst Mozart, passend als Auftakt die sehr festliche Haffner-Sinfonie. Petrenko erscheint im schwarzen Anzug mit schwarzem Hemd und Seidenkragen, sehr schlank, sehr elegant. Seine Bewegungen sind wunderschön, schwingend, natürlich präzise, gleichmäßig, apollinisch und vor allem tänzerisch.

Mehr zum Thema Berliner Philharmoniker - Petrenko und Zietzschmann philharmonikern bald Er dirigiert und sie managt die Berliner Philharmoniker: Kirill Petrenko und Andrea Zietzschmann sind jetzt offiziell das neue Team im Orchester. Beide werden aber erst im nächsten Jahr beziehungsweise in drei Jahren ihre Jobs antreten.

Er dirigiert auch mit den Augen, die hellwach meist zu lachen scheinen. Eine positive Energie umgibt den Dirigenten, eine große Spannung aber auch. Petrenko gilt als detailversessen, als besonders akribisch in den Proben und im Konzert. Bei Mozart lässt er zwar die musikalischen Farben in allen Nuancen leuchten - allein, der Zauber überträgt sich nicht vollkommen aufs Publikum. Was allerdings vor allem an einer Armada von rücksichtslosen Dauerhustern liegt. Denn die Ecksätze, den ersten und den vierten, nimmt Petrenko ungeheuer dynamisch und schnell, die Philharmoniker sitzen quasi auf der Stuhlkante.

Lange Stille - dann ungeheurer Jubel

Einen Schwerpunkt als Chefdirigent will Kirill Petrenko beim russischen Repertoire legen. Skrjabin hat er vor einigen Jahren hinreißend dirigiert, die Erwartungen bei Tschaikowskis Pathétique waren dementsprechend hoch. Was und wie Petrenko mit dem Orchester allein das zwanzigminütige Ungetüm des ersten Satzes mit seinen ständigen Charakterwechseln gemeistert hat, gleichzeitig konzentriert und rauschhaft, das war unvergleichlich.



Der zweiten Satz mit dem vertrackten 5/4-Metrum lässt Russland klingen, diese Takte finden sich in russischen Volksliedern, ein Heimspiel für den Dirigenten aus dem sibirischen Omsk. Im dritten Satz ertönt das hektische Marschthema 60 Mal, von pianissimo bis zum vierfachen forte. Diese extreme Dynamik beherrscht Petrenko, indem er sie entfesselt. Eine rauschhafte Raserei endet ein bisschen peinlich, aber verständlich: einige Zuhörer jubeln zu früh. Tschaikowski hat die Uraufführung neun Tage vor seinem Tod selbst dirigiert, voller düsterer Ahnungen. Die Sinfonie endet im vierten Satz leise, das Sterben ist in Töne gesetzt. Schweigen im Publikum. Lange Stille. Dann setzt ein ungeheurer Jubel ein.

Die Vorfreude wächst

Der 45-jährige ehemalige Chefdirigent an der Komischen Oper Berlin, dessen Weltkarriere über Bayreuth und München führte, ist wieder in Berlin angekommen. Vielleicht muss er für Mozart noch ein bisschen altersweise werden, aber mit Tschaikowski haben er und dieses einzigartige Orchester gezeigt, dass sie harmonieren, zusammen schwingen. Die Vorfreude wächst. Mögen die zwei Münchner Jahre rasch vorüber gehen ...