Petrenko dirigiert an zwei Abenden ein Programm, das von der Wiener Klassik über die Romantik bis zur zeitgenössischen Musik reicht. Neben Wolfgang Amadeus Mozarts Haffner-Symphonie und Peter Tschaikowskys "Pathétique" spielt das Orchester "The Wound-Dresser" des Amerikaners John Adams.

Der derzeitige Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper wird 2019 Nachfolger von Sir Simon Rattle. Rattle geht zum London Symphony Orchestra - und das bereits 2018. Das Orchester wird deswegen ein Jahr lang ohne Chefdirigent spielen.

Petrenko, 1972 im sibirischen Omsk geboren, gilt als einer der begabtesten zeitgenössischen Dirigenten. Berlin kennt Kirill Petrenko gut, fünf Jahre lang war er Generalmusikdirektor an der komischen Oper. Mit 35 Jahren wurde Petrenko von der Zeitschrift "Opernwelt" zum "Dirigenten des Jahres" gewählt, den Titel holte er sich 2015 ein weiteres Mal.

Wo er seine Schwerpunkte mit den Philharmonikern legen will, verriet Petrenko bislang nicht. Allerdings wolle er starke Akzente mit der russischen Musik setzen, sagte er im vergangenen Oktober bei der offiziellen Vertragsunterschrift in Berlin – einem seiner sehr seltenen Pressetermine. Das nächste Mal will sich Petrenko erst wieder 2019 der Presse stellen, bei seinem Start in Berlin.