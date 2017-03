Pierre Boulez Saal für Kammermusik in Berlin eröffnet

Als "akustisches Wunder" bezeichnet Daniel Barenboim den neuen Pierre Boulez Saal in Berlin. Jetzt konnten ausgewählte Gäste erstmals selbst die Qualitäten des Saals überprüfen: Am Samstag ist er offiziell eröffnet worden.

Mit einem Festkonzert ist am Samstagabend der neue Pierre-Boulez-Konzertsaal in Berlin eröffnet worden. Das Eröffnungskonzert dauert zur Stunde noch an. Unter den Gästen sind unter anderem Bundespräsident Joachim Gauck und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU).



Der vom amerikanischen Stararchitekten Frank Gehry entworfene Raum im früheren Kulissendepot der Berliner Staatsoper Unter den Linden bietet Platz für 680 Zuhörer und ist Teil der vom Dirigenten Daniel Barenboim gegründeten Musikakademie seines West-Eastern Divan Orchestra.