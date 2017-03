Die Skulptur vor der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz wird abgebaut. Das habe der Schweizer Designer Rainer Haußmann entschieden, teilte die Volksbühne am Dienstag mit. Spätestens zum Ende der aktuellen Spielzeit im Juli und damit zum Ende der Intendanz von Frank Castorf wolle Haußmann die Skulptur entfernen. Dies geschehe aus Protest gegen Chris Dercon, den designierten Nachfolger Castorfs, bestätigte eine Sprecherin des Theaters gegenüber rbb|24.

Sie seien sich einig, sich nicht zu einigen, hat der designierte Volksbühnen-Chef Chris Dercon mit Blick auf Kultursenator Klaus Lederer (Linke) erklärt. Dieser hatte zuvor seine Skepsis gegenüber Dercon offen zur Schau gestellt, will nun aber doch an dessen Vertrag festhalten.

"Das ist die sauberste und klarste Lösung", sagte Volksbühnen-Chefdramaturg Carl Hegemann der Nachrichtenagentur dpa. Der Abbau sei nicht nur der Wunsch von Haußmann, sondern auch der Wunsch von Noch-Intendant Frank Castorf und vieler Mitarbeiter der Volksbühne. "Wenn das Rad stehenbleiben würde, würde das eine Kontinuität suggerieren, die es nicht gibt", erklärte Hegemann. Und: "Wir sollen das Haus ja auch besenrein verlassen."

Im August bekommt die Volksbühne gegen den Widerstand der Belegschaft Dercon als neuen Intendanten. Der Belgier leitete zuletzt die Tate Gallery of Modern Art in London. Unter seiner Führung öffnete sich das Museum einem breiteren Publikum und konnte mehrere Besucherrekorde aufstellen. Die Belegschaft der Volksbühne warf Dercon jedoch im vergangenen Jahr in einem offenen Brief vor, keine Vision für eine künstlicherische Weiterentwicklung des Theaters zu haben. Von Dercon hieß es zuletzt, dass er das Rad nicht entfernen lassen wolle.