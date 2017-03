Audio: Inforadio | 05.03.2017 | Ansgar Hocke

Erinnerung an eine Radiolegende - "Hey, Hey, Hey – S-F-Beat"

Eine freche Radiosendung nur für Jugendliche mit "brandheißen" Singles: In den sechziger Jahre gab es das noch nicht. Genau am 6. März vor fünfzig Jahren änderte sich das in Berlin: mit S-F-Beat. Ansgar Hocke über eine kleine Revolution im Radio.

5. März 1967: Pünktlich um 18.30 Uhr tönte aus den Berliner Radiogeräten der Slogan "Hey, Hey, Hey - S-F-Beat". Mit den Hits und Tipps aus der Charlottenburger Masurenallee startete der Sender Freies Berlin (SFB) live eine der ersten Jugendfunksendungen der ARD aus. Vorbild war der US-amerikanische Soldatensender AFN. Innerhalb kurzer Zeit wurde S-F-Beat, von allen kurz Beat genannt, die meistgehörte Sendung von Jugendlichen in West- und Ost-Berlin: "Die Mutter in die Küche flieht, der Sohn hört wieder S-F-Beat."



Rock- und Pop-Musik waren bis dato eher verpönt im deutschen Radio: Freies Moderieren, freche Sprüche - so etwas hörte man selten. Nüchtern und trocken verlasen geschulte Sprecher ihre Ansagen, meist waren es Schauspieler. Doch mit S-F-Beat änderte sich dies schlagartig: Der Moderator moderiert nicht eine Sendung über, sondern für Jugendliche.



Anfangs stand die Musik im Mittelpunkt. "Heiße Scheiben" wurden aufgelegt, in West- und Ost-Berlin schalteten die jungen Zuhörer ihre Kassettenrecorder an. Damals waren Sendungen für junge Hörer alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Die halbe Stadt drehte durch, wenn eine neue Platte von den Stones angekündigt wurde. "Der Rundfunk hatte eine Nische freigemacht. Es war ein Stück öffentlicher Anerkennung und Durchsetzung der neuen Jugendkultur. Tonbandmitschnitte kursierten, und wenn eine neue Scheibe von den Stones angekündigt wurde, war es das Tagesgespräch!", schrieb ein Medienjournalist.

S-F-Beat erlaubte den Moderatorinnen und Moderatoren viel Freiraum für Extravaganzen, um den eigenen Spleen auszuleben. Die erste Sendung fuhr der viel zu früh verstorbene Ulrich Herzog, "der Uli". Zum festen Stamm gehörte auch Hans Reiner Lange, ein Jazzfan, der den Spitznamen Pfeifenlange erhielt, weil er seine Tabakpfeife selbst am S-F-Beat-Mikro qualmte. Oder "Frankie", Hans-Dieter Frankenberg. Später kamen Juliane Bartel dazu mit ihrer rauen Stimme, Hennig Voßkamp - "das Messer" - und Wolfgang Kraesze, "Hippie-Kraesze".

Ärger im Rundfunkrat

S-F-Beat war umstritten und beliebt zugleich. Immer wieder tauchten neue Konzepte auf, wurde Neues ausprobiert, etwa Telefondiskussionen mit Hörern oder Gruppensendungen. Das Grundprinzip wurde beibehalten: ein tägliches Live-Programm mit eigener Redaktion. Was als Musiksendung startete, entwickelte sich zur kompletten Radiowelle mit einem 24-Stunden-Programm für junge Leute. Man war eine Hörfunkinstitution mit Pop, Rock und aktuellen Wortbeiträgen über alles, was Jugendlichen auf den Nägeln brennt: Lehrstellensuche, Drogenpolitik, alternatives Wohnen, Sex.



Nach kaum einem halben Jahr sorgte "Die freche Stimme Berlin" für Ärger im Rundfunkrat, dem Kontrollgremium des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Anlass waren die kritischen Reportagen rund um die Demonstrationen gegen den Berlin-Besuch des Schah von Persien am 2. Juni 1967, als der Student Benno Ohnesorg erschossen wurde. Auch dass Studenten live zu Wort kamen, sah man als Affront.

Immer ein Konfliktprogramm

Später ging es dann um die Friedensbewegung, die Umwelt und Hausbesetzerbewegung. Nett und lieb wollte S-F-Beat nie sein. Als "Konfliktprogramm" von Anfang an beschreibt der langjährige Redakteur Wolfgang Holler die Sendung. Auch die Leiterin der Abteilung Jugendfunk, Susanne Fijal, die den Anstoß gab für Beat, erinnerte sich einmal daran, dass diese Sendung von Anfang an unter Beschuss stand. Hans Erich Spritulla, der den S-F-Beat 1967 zusammen mit Ulli Herzog aufgebaut hatte, sagte stets: "Die Leute denken immer, wir waren so politisch, aber wir wollten doch bloß eine gute Sendung für Jugendliche machen!" Vor allem, damit Jugendliche die Musik hören konnten, die sie hören wollten: Beatles, Bee Gees, Rolling Stones, Cream. Die Platten gab es damals noch nicht im Hörfunk-Archiv, sie mussten gekauft werden. Erst später versorgten die Plattenfirmen die Moderatoren. 23 Jahre lang existierte Beat. Mit der 7.427. Sendung kam dann das Aus. S-F-Beat ging über in eine völlig neue Welle namens Radio4U mit einem langjährigen leitenden Redakteur an der Spitze, der später Fritz und Radioeins des rbb ins Leben rief: Helmut Lehnert.