Zum 500. Reformationsjubiläum in diesem Jahr zeigt das Schloss Doberlug in Südbrandenburg (Elbe-Elster) in seiner neuen Ausstellung zeitgenössische Kunst zum Thema Reformation. Die Ausstellung "reFORMationen" mit Werken von Künstlern aus dem Landkreis Elbe-Elster und Gästen unter anderem aus Nordrhein-Westfalen und Polen ist am Sonntag eröffnet worden und bis zum 2. Juli zu sehen, teilte der Landkreis Elbe-Elster mit.